Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood formayı giydi!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı ilk kez sırtına geçirdi. İngiliz futbolcu, taraftarlara seslenerek, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Mason Greenwood transferinin resmen açıklanmasını beklerken, İngiliz futbolcunun sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdiği görüntüler ortaya çıktı.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Futboldan Sorumlu Yönetici Cihan Kamer ile Greenwood, özel jetle Marsilya'dan Manchester'a giderken, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli formayı giymesi heyecan yarattı.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Greenwood, söz konusu görüntülerde Fenerbahçe taraftarına da mesaj yollayarak, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" ifadelerini kullandı.
25 yaşındaki futbolcu, Manchester'da yaşayan ailesini de yanına alarak Oğuz Çetin ve Cihan Kamer'le birlikte İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe'nin ise transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.