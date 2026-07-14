Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan’ın ardından Leandro Trossard'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Trossard’ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'ın Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP'A BİLDİRDİ!

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Beşiktaş, Trossard transferi KAP'a bildirmesinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Belçikalı yıldız futbolcu yer aldı.

𝐋𝐞𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐓𝐫𝐨𝐬𝐬𝐚𝐫𝐝 🌟



✈️ Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

🕣 19.30 pic.twitter.com/Tbkd4jJLVg — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 14, 2026

ARSENAL'DEN AÇIKLAMA: ANLAŞMA SAĞLADIK

Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Trossard transferi ile ilgili bir açıklama yaptı. Arsenal'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile Leandro Trossard'ın bonservisiyle kalıcı transferi için anlaşmaya vardık. Transfer tamamlandığında ek bir güncelleme sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

We have reached an agreement with Beşiktaş for the permanent transfer of Leandro Trossard.



We will provide a further update once the transfer has been completed. — Arsenal (@Arsenal) July 14, 2026

REKLAM

4 AYLIK SIKI PAZARLIK

UEFA Avrupa Ligi için Midtjylland maçlarının listesine dahil edilecek olan Trossard’ın ikinci maçta kadroda olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş bonservis için 25 milyon Euro bandına kadar çıksa da Arsenal’den transfere vize çıkmamıştı. Trossard defterini o dönemlik kapatan başkan Serdal Adalı geçen mart ayından itibaren Arsenal ile yeniden görüşmelere başladı.

4 ay süren sıkı pazarlıkların ardından Beşiktaş, ilk teklifin altında bir rakam ve maaşla uzun yıllardır beklediği yıldız sol kanata kavuşmuş oldu.

Belçikalı yıldız Arsenal ile son sezonunda lig şampiyonluğu yaşarken Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Trossard Dünya Kupasında ise Belçika ile çeyrek final gördü.