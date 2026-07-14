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        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!

        Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard transferini KAP'a bildirdi! Belçikalı yıldızı taşıyan uçak 19.30'da İstanbul'da olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:37 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!

        Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan’ın ardından Leandro Trossard'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

        Siyah-beyazlılar, Trossard’ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

        Beşiktaş'ın Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

        KAP'A BİLDİRDİ!

        Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

        İLK FOTOĞRAF GELDİ

        Beşiktaş, Trossard transferi KAP'a bildirmesinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Belçikalı yıldız futbolcu yer aldı.

        ARSENAL'DEN AÇIKLAMA: ANLAŞMA SAĞLADIK

        Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Trossard transferi ile ilgili bir açıklama yaptı. Arsenal'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile Leandro Trossard'ın bonservisiyle kalıcı transferi için anlaşmaya vardık. Transfer tamamlandığında ek bir güncelleme sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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        4 AYLIK SIKI PAZARLIK

        UEFA Avrupa Ligi için Midtjylland maçlarının listesine dahil edilecek olan Trossard’ın ikinci maçta kadroda olması bekleniyor.

        Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş bonservis için 25 milyon Euro bandına kadar çıksa da Arsenal’den transfere vize çıkmamıştı. Trossard defterini o dönemlik kapatan başkan Serdal Adalı geçen mart ayından itibaren Arsenal ile yeniden görüşmelere başladı.

        4 ay süren sıkı pazarlıkların ardından Beşiktaş, ilk teklifin altında bir rakam ve maaşla uzun yıllardır beklediği yıldız sol kanata kavuşmuş oldu.

        Belçikalı yıldız Arsenal ile son sezonunda lig şampiyonluğu yaşarken Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Trossard Dünya Kupasında ise Belçika ile çeyrek final gördü.

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