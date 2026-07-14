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        Haberler Ekonomi Altın Altında sert yükseliş

        Altında sert yükseliş

        ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ardından ons altında yükseliş yüzde 2'yi aştı. Ons gümüşün fiyatı ise yüzde 4'ün üzerinde arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:42 Güncelleme:
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        Altında sert yükseliş

        ABD'de haziran ayında tüketici fiyatları (enflasyon) aylık olarak yüzde 0,4 düştü. ABD'de tüketici fiyatları aylık bazda 2020'den bu yana ilk kez geriledi. Haziran ayında yıllık enflasyon ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

        Bu gelişmenin ardından ons altının fiyatı günlük yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 4 bin 90 doları gördü. Ons gümüşün fiyatı ise yüzde 4'ün üzerinde artış kaydederek 60 dolara çıktı.

        FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ RAFA KALKTI

        Bu verinin ardından gözler 29 Temmuz’da Fed’in vereceği faiz kararına çevrilecek. CME Fedwatch Tool’da yer alan verilere göre haziran enflasyonu açıklanmadan önce piyasalarda Fed’in faizi sabit bırakmasına yüzde 58, 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine ise yüzde 42 ihtimal veriliyordu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından faizin sabit bırakılması ihtimali yüzde 83’e yükselirken, faiz artırımı ihtimali yüzde 17’ye geriledi.

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        OCAKTA ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

        Ons altın 2026 yılına tarihi bir ralliyle başlamıştı. Güvenli liman talebi, merkez bankalarının güçlü alımları ve jeopolitik risklerin etkisiyle 28 Ocak 2026'da 5.589 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

        Rekorun ardından yönünü aşağı çeviren altın, ABD'de faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, güçlenen dolar ve kâr satışlarının etkisiyle sert bir düzeltme yaşadı. 13 Temmuz'da 3.997 doların altına inerek yaklaşık altı ayın en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Böylece ocak ayındaki zirvesine göre yaklaşık yüzde 28 değer kaybetmiş oldu.

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