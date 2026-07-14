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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de enflasyon beklentinin altında

        ABD'de enflasyon beklentinin altında

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken, yıllık enflasyon mayıstaki yüzde 4,2'lik seviyesinden yüzde 3,5'e indi. Aylık düşüşte enerji fiyatlarındaki sert gerileme belirleyici oldu. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 3,8, aylık enflasyonun ise yüzde -0,1 olması yönündeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        ABD'de negatif enflasyon

        ABD Çalışma Bakanlığı'na bağlı İstatistik Bürosu (BLS), haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

        Buna göre, TÜFE haziranda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,4 geriledi. Endeks, mayısta yüzde 0,5 artış kaydetmişti. Hazirandaki düşüş, Nisan 2020'de kaydedilen yüzde 0,8'lik gerilemeden bu yana görülen en sert aylık düşüş oldu.

        Yıllık enflasyon ise haziranda yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, mayıstaki yüzde 4,2 seviyesinden geriledi.

        Haziranda piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 3,8, aylık enflasyonun ise -0,1 olması yönündeydi.

        Haziranda enerji endeksi aylık bazda yüzde 5,7 düşerek manşet enflasyondaki gerilemenin en önemli nedeni oldu. Enerji fiyatlarındaki düşüş, barınma ve gıda kalemlerindeki artışları fazlasıyla telafi etti.

        Gıda endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,2 artarken, hem evde tüketilen gıda hem de dışarıda tüketilen gıda fiyatları aynı oranda yükseldi.

        Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise haziranda aylık bazda değişim göstermedi.

        Çekirdek enflasyonda motorlu taşıt sigortası, haberleşme, giyim, sağlık hizmetleri ile ikinci el otomobil ve kamyon fiyatlarında düşüş görülürken; eğlence, ev eşyaları ve kişisel bakım kalemlerinde artış kaydedildi.

        Yıllık bazda çekirdek enflasyon haziranda yüzde 2,6 olurken, mayısta bu oran yüzde 2,9 seviyesindeydi.

        Enerji fiyatları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7, gıda fiyatları ise yüzde 3 arttı.

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