Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
Geçtiğimiz ay vefat eden Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirdi
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 17:21 Güncelleme:
3 Haziran'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer'in, dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.
Ailelerin ve yakın dostların bir araya geldiği sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğunu, Nilüfer sosyal medya hesabından paylaştı.
Nilüfer, yaptığı paylaşımda, "Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun" ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ