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        Haberler Magazin Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi

        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi

        Geçtiğimiz ay vefat eden Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 17:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi

        3 Haziran'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer'in, dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.

        Ailelerin ve yakın dostların bir araya geldiği sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğunu, Nilüfer sosyal medya hesabından paylaştı.

        Nilüfer, yaptığı paylaşımda, "Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun" ifadelerine yer verdi.

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        #nilüfer
        #Ayşe Nazlı Yumlu
        #Batuhan Yağlıoğlu
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