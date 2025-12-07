Habertürk
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı

        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı nişanlandı

        Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 12:56 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:56
        Nilüfer'in kızı nişanlandı
        Reha Muhtar ile Nilüfer'in 4 aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.

        Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu
        Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu

        24 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlandı. Çift, mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından yayımladı.

