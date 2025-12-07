Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı nişanlandı
Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlandı
Giriş: 07.12.2025 - 12:56 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:56
Reha Muhtar ile Nilüfer'in 4 aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu
24 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlandı. Çift, mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından yayımladı.
