Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZ VAR"

İyi dinlendik. Oyuncular buraya yeniden motive bir şekilde geldi. Sezona başlamak çok güzel. İlk seneye gittiğimizde yaşadığımız heyecanı ve tutkuyu hâlâ aynı şekilde hissediyoruz. Aynı istek, iştah ve ruhla sezona başladık. Milli oyuncularımız da katıldıktan sonra bunu sahaya daha iyi yansıtacağız.

Üst üste 5. şampiyonluk hedefimiz var. Bu mottodan vazgeçmememiz gerekiyor. Önemli bir sezon bizi bekliyor. İzinli oyuncularımız da yavaş yavaş dönüyor. Şu anda sadece milli oyuncularımızın katılması kaldı.

REKLAM

🗣️ Okan Buruk: İyi dinlendik. Oyuncular buraya yeniden motive bir şekilde geldi. Sezona başlamak çok güzel. İlk seneye gittiğimizde yaşadığımız heyecanı ve tutkuyu hâlâ aynı şekilde hissediyoruz. Aynı istek, iştah ve ruhla sezona başladık. Milli oyuncularımız da katıldıktan sonra… pic.twitter.com/ODEPiL2EOg — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"GALATASARAY REKORLAR KIRIYOR"

Benim için büyük manevi bir mutluluk. Sadece burada olmak değil, 4 seneyi büyük başarılarla geçmek, 4 kupa kazanmak ve Galatasaray taraftarının sokakta başını hep dik gezdirmek. Yaz tatiline çıktığımızda insanların bize verdikleri geri bildirim çok değerli. Hiçbir şey ile satın alınamayacak bir şey. Ben Galatasaray’ın kapısından 11 yaşında girmiş birisi olarak 4 seneyi tamamladım, 5. sezona başladım. Hiçbir rekoru düşünerek kırmıyorsunuz. Hiçbir rekoru kırmak için sahaya çıkmıyorsunuz. Her maça ve her kupaya odaklanıyorsunuz; rekorlar da bunun sonucunda geliyor. Belki ileride yine Galatasaraylı bir teknik adam bu rekoru kırar. Geride bıraktığımız 4 seneye baktığımda çok önemli bir yol katettiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutluyum. 5. şampiyonluk için de çok heyecanlıyım.

REKLAM

🗣️ Okan Buruk: Çok güzel bir tesadüf oldu. Galatasaray Lisesi'nin kuruluş yıl dönümüyle denk geldi. Bu benim için çok büyük bir manevi mutluluk. Sadece burada olmak değil, bu 4 seneyi büyük başarılarla geçirmek ve Galatasaray taraftarının başını her zaman dik tutmasını sağlamak… pic.twitter.com/etkychfpGf — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"EN ZOR ŞAMPİYONLUK BU SENEKİYDİ"

Her senenin başka hikayesi var. Her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Başka bir rakibiniz oluyor, başka futbolcular oluyor. Değişimler oluyor. Her sene de bir hedef koyduk aslında. Bu seneki hedefimiz de çok net. En zoru hangisi derseniz son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten hem ligde şampiyon olmak, bütün ligi önde götürmek bu anlamda en zoru buydu.

"OYUNCULARIMIZ HER ZAMAN KAZANMAK İSTİYOR"

Galatasaray taraftarına karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. En büyük motivasyonumuz da bu. Oyuncu kimliğimiz de çok önemli. Oyuncularımız her zaman kazanmak istiyor. Bunu son 4 yılda gösterdik, bu sezon da göstermeye devam edeceğiz.

🗣️ Okan Buruk: Galatasaray taraftarına karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. En büyük motivasyonumuz da bu.



Oyuncu kimliğimiz de çok önemli. Oyuncularımız her zaman kazanmak istiyor. Bunu son 4 yılda gösterdik, bu sezon da göstermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/DcDThmhdJ7 — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"ICARDI'DE BİR GELİŞME OLMADI"

Icardi’nin menajeriyle görüşen başkanımız. Bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Transferde biraz daha yavaş hareket etmemizin nedenlerinden biri de bu. Görüştüğümüz, iletişimde olduğumuz, istediğimiz, belirlediğimiz çok oyuncu var. Opsiyonları var hepsinin. Öncelik hücum hattındaki eksikliklerimiz. 2 tane kiralık oyuncu gitti. Lang ve Asprilla ayrıldı. Boey kulübüne döndü. 10+4 organizasyonu yapmak biraz zorlaşıyor ama belirlediğimiz, istediğimiz oyuncular var.

REKLAM

🗣️ Okan Buruk: Yabancı kuralının değişmesiyle birlikte yeni bir planlamaya ihtiyaç doğdu. Bu planlamayı da hızlıca yapılabilecek bir süreç olarak değil; hangi bölgeye, hangi yaş kontenjanından oyuncu alacağımızı ve hangi mevkilere Türk oyuncu transfer edebileceğimizi… pic.twitter.com/iQtlCDLljb — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"ICARDI KONUSUNDA AKSİYON ALMALIYIZ"

Özellikle bu süreci hep başkanımız yürüttü. Tabii ki bir teklif yaptık. Yaptığımız bu teklif, oyuncunun burada devam etmesini istediğimiz anlamını taşıyor. Ama bunun yeterli olup olmaması, uygun görülüp görülmemesi tabii ki ayrı bir konu.

Süre geçtikçe bu süreç bizim için daha zor hâle geliyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum; Galatasaray'ın kadro genişliği içerisinde, şimdi antrenmanlar da yavaş yavaş başladı. Bunun netleşmesi ve bir an önce aksiyon almamız gereken durumlardan biri.

🔹 Icardi'nin durumu



🗣️ Okan Buruk: Özellikle bu süreci hep başkanımız yürüttü. Tabii ki bir teklif yaptık. Yaptığımız bu teklif, oyuncunun burada devam etmesini istediğimiz anlamını taşıyor. Ama bunun yeterli olup olmaması, uygun görülüp görülmemesi tabii ki ayrı bir konu.… pic.twitter.com/gWAhYuEjkm — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"KADRO GENİŞLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Özellikle eksik bölgelerimizi güçlendirmek bizim için çok önemli olacak. Zaten iyi oyunculara sahibiz. Elimizde çok iyi oyuncular var, iyi bir kadro var. Sadece geçen senenin şampiyonu olarak değerlendirmemek lazım. Bence Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da iyi oynayan bir kadro var elimizde. Çok fazla maç oynayacağız. Bu yüzden kadro genişliği, özellikle ocak ayı sonuna kadar sahip olacağımız kadro genişliği çok önemli.

Belki geçen sene, tabii ki burada birinci sorumlu benim. Yani hatalı biri varsa, o benim. Geçen seneyle ilgili belki ocak ayı sonuna kadar olan kadromuzu ikinci yarıya yeterince geniş tutmamıştık. Bu da benim kendi adıma çıkardığım bir ders oldu.

🗣️ Okan Buruk: Özellikle eksik bölgelerimizi güçlendirmek bizim için çok önemli olacak. Zaten iyi oyunculara sahibiz. Elimizde çok iyi oyuncular var, iyi bir kadro var. Sadece geçen senenin şampiyonu olarak değerlendirmemek lazım. Bence Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da iyi… pic.twitter.com/JJbTFLU3OH — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"LEMINA 1-2 GÜN İÇERİSİNDE İMZASINI ATACAK"

Zaten en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Tabii ki Galatasaray'ın burada farklı oyunculara da ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz oldukça geniş. Baktığımızda, inşallah Lemina da 1-2 gün içerisinde imzasını atacak. Lemina burada özel çalışma yapıyor. Fizyoterapistlerimiz onu hazırlıyor ama henüz saha çalışmalarına katılmadı.

🔹 "Lemina bir iki gün içerisinde imzasını atacak"



🗣️ Okan Buruk: Zaten en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Tabii ki Galatasaray'ın burada farklı oyunculara da ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz oldukça geniş. Baktığımızda, inşallah Lemina da bir iki gün içerisinde… pic.twitter.com/fLXnbjPFJh — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"BRUNO'YU DA CAN UZUN'U DA İSTERİM"

İkisi de çok önemli ve çok değerli oyuncular. Ben Bruno Fernandes'i de Can Uzun'u da isterim, kim istemez? Julio Enciso geniş listemizde yer alan oyunculardan biriydi ancak şu an için bir gelişme yok. Geniş listemizde birçok oyuncu var, o da onlardan biri.

🗣️ Soru: "Taraftar olarak Bruno Fernandes'i mi, Can Uzun'u mu istersiniz?"



🎙️ Okan Buruk: İkisi de çok önemli ve çok değerli oyuncular. Ben olsam ikisini de isterim. (Gülerek)



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/461etTKBlS — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"UGOCHUKWU İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU"

Bizim orta saha rotasyonumuz gerçekten çok büyük ve geniş. Burada önemli olan, farklı tipte bir oyuncuyu kadromuza katabilmekti. Ben Lesley Ugochukwu'nun bu farklı profile sahip, aynı zamanda U23 kriterine uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun ve değerli bir isim olduğunu düşünüyorum. Benim de beğendiğim, oyuncu izleme ekibimizin de çok beğendiği bir oyuncu.

Biz sadece Lesley'yi bu sene görmedik. Chelsea'ye gittiğinde de 'Acaba o zaman kiralık alabilir miyiz?' diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. Tabii ki takıma oyun sağlaması ve oyun içindeki aksiyonları çok farklı olacak.

Bir de şu çok önemli; bazı oyuncular bir önceki takımlarındaki performansları üzerinden değerlendiriliyor. Burnley'de oynadığı oyun çok farklıydı. Burnley'de ortaya koyduğu verilerle Galatasaray'da vereceği veriler çok farklı olacak. Bu yüzden doğru karşılaştırmalar yapmak gerekiyor.

Dediğim gibi, elimizde olmayan bir profili kadromuza kattık. Hem U23 kriterine uyan bir oyuncu olması hem de kiralık olarak, belirli maç sayısına bağlı satın alma opsiyonuyla transfer edilmiş olması önemli. Onu burada net bir şekilde görmemiz çok önemli olacak. Ama dediğim gibi, istediğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu.

🔹 "Ugochukwu'nun Burnley'de ortaya koyduğu verilerle Galatasaray'da vereceği veriler çok farklı olacak."



🗣️ Okan Buruk: Bizim orta saha rotasyonumuz gerçekten çok büyük ve geniş. Burada önemli olan, farklı tipte bir oyuncuyu kadromuza katabilmekti. Ben Lesley Ugochukwu'nun bu… pic.twitter.com/ueKJc9fVSX — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"DAVINSON'UN KALMASINI İSTERİM"

Ben, Davinson Sanchez'in kalmasını isterim. Taraftarımız da, başkanımız da onun kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik söz konusu olmaz. Onun yerinde olsam ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek.

🗣️ Okan Buruk: Ben, Davinson Sánchez'in kalmasını isterim. Taraftarımız da, başkanımız da onun kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik söz konusu olmaz. Onun yerinde olsam ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona… pic.twitter.com/4JUSXFB1Oz — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"GABRIEL SARA'YA TEKLİF GELMEDİ"

Gabriel Sara da bizim için çok önemli bir oyuncu. Kendisi için herhangi bir teklif gelmedi. Yeni sezon kadromuzda düşündüğümüz önemli isimlerden biri.

🗣️ Okan Buruk: Gabriel Sara da bizim için çok önemli bir oyuncu. Kendisi için herhangi bir teklif gelmedi. Yeni sezon kadromuzda düşündüğümüz önemli isimlerden biri. pic.twitter.com/bhJhPsCLJP — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"HÜCUM HATTINA 3, SAVUNMAYA 1 TAKVİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Yabancı ve Türk oyuncu sayısını dikkate alarak planlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu yüzden hücum hattına oyuncu bakıyoruz. Noa Lang ayrıldı. Ondan çok memnunduk, kendisini de çok sevdik. Takıma çok uyumluydu ve önemli katkılar sağladı. Yeni yabancı kuralı doğrultusunda bundan sonraki transferlerimizi de buna göre şekillendireceğiz.

Lemina imza attığında bir kontenjan kalıyor. Icardi'nin durumu da var. Bundan sonraki sayıyı da buna göre belirleyeceğiz. Hücum hattına üç, savunmaya ise bir oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz. İlerleyen süreçte buna göre karar vereceğiz. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor.