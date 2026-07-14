Cem Yılmaz’ın 2004 yapımı 'G.O.R.A.' filminin devamı niteliğindeki yeni dizisi 'GORA 4 GORA'nın çekimlerine devam ediyor. Senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz imzası taşıyan dizide Arif, bu defa oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yanlış anlaşılmalar, kimlik arayışları ve renkli karakterlerle bezeli yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Çekimleri süren 'GORA 4 GORA'nın setini Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz ziyaret etti. 13 yaşındaki Kemal, sette babasının koltuğuna oturdu. Cem Yılmaz, paylaştığı fotoğrafa nazar boncuğu emojisi ekledi.

Kemal'in dizide rol alıp almayacağı ise merak konusu oldu.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz’a; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler eşlik ediyor.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 2012’de dünyaevine girmiş, aynı yıl oğulları Kemal’in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çift, 2013'te ise yollarını ayırmıştı. Eski eşler, geçtiğimiz ay oğulları Kemal'in mezuniyet heyecanını paylaşmak için buluşmuştu.