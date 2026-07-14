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        Haberler Dünyadan David Beckham eşi Victoria Beckham'ın İngiltere'nin Dünya Kupası zaferindeki tepkisizliğini savundu

        David Beckham eşi Victoria Beckham'ın İngiltere'nin Dünya Kupası zaferindeki tepkisizliğini savundu

        İngiltere'nin son dakika golüyle Norveç'i Dünya Kupası'ndan elediği maç, İngiliz taraftarları sevinçten çılgına çevirdi. David Beckham ve çocukları da coşkulu kutlama yaparken, Victoria Beckham'ın kayıtsızlığı alay konusu oldu. Eşini savunma görevi, David Beckham'a düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        Victoria'nın tepkisizliğini savundu

        Victoria Beckham, Spice Girls üyesi olduğu zamanlardaki güler yüzünden uzaklaşalı uzun zaman oldu. Ünlü bir moda tasarımcısı olarak hayatına devam eden Victoria Beckham, hiçbir fotoğrafında ve videosunda ağız dolusu gülmüyor, gülümser gibi yapıyor. Bu durum, ailece stadyumda seyrettikleri Norveç-İngiltere maçında da değişmedi.

        Türkiye saatiyle cumartesiyi pazara bağlayan gece oynanan Dünya Kupası maçında, İngiltere'nin, uzatma dakikalarında attığı ikinci golle Norveç'i 2-1 mağlup ederek elemesi, İngiliz taraftarları sevinçten çılgına çevirdi.

        Taraftarlar arasında yer alan David Beckham, oğulları Cruz ve Romeo ile kızları Harper, yerlerinden fırlayıp gol sevinci yaşarken Victoria Beckham'ın, Jude Bellingham'ın galibiyet golünü kayıtsızca karşılamasını gösteren fotoğraflar, internette hızla yayıldı.

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        İngiltere'nin yarı finale yükselmesini sağlayan gole coşkuyla tepki veren David Beckham ve çocukları Romeo, Cruz ve Harper'ın aksine Victoria Beckham'ın maça ilgisiz kaldığını gösteren anlar dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada alay konusu oldu.

        Yorumlardan biri de komedyen Jenny Johnson'a aitti. Johnson, Victoria Beckham'ın stadyum fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, "bulaşıcı gülümsemesiyle İngiltere'nin bir numaralı hayranı" olduğu şeklinde ironik bir yorum yazdı. Bu alaycı paylaşıma David Bekcham yanıt verdi.

        Beckham, komedyenin yorumuna katıldığını belli etse de eşini, "İçinden kutlama yapıyordu, yemin ederim" sözleriyle savundu. İngiliz Milli Takımı'nın eski kaptanı Beckham, eşi için ayrıca, "Onun tepkileri benimkinden biraz daha yavaştı" ifadesini kullandı.

        Ailesiyle bağını kesen en büyük oğulları Brooklyn'in aralarında bulunmadığı Beckham ailesi, Miami'deki stadyumdan bol bol fotoğraf paylaştı. Futbol oynamayı bıraktıktan sonra ABD'de Inter Miami takımının ortaklığını ve yöneticiliği üstlenen Beckham, sosyal medya paylaşımında, "Miami'de ne muhteşem bir an, bu gece Dünya Kupası yarı finaline ulaşan takımla gurur duyuyorum ve ailemle birlikte kutlamak çok özeldi" mesajını yazdı. David Beckham ve çocuklarının gülümseyerek poz verdiği fotoğrafta, Victoria Beckham yine ifadesiz bir pozu tercih etmişti.

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        #David Beckham
        #Victoria Beckham
        #Dünya Kupası
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