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        Haberler Gündem Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı

        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı

        Beşiktaş'ın efsane isimlerinden eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Sarıyer'de eşiyle birlikte gittiği restoranda yaşanan olayın ardından gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Kahveci serbest bırakıldı

        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı

        Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, eşi Fulya Sever'i darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

        İddiaya göre eşi Fulya Sever Kahveci ile tartışan eski futbolcu, eşini darbettikten sonra masada bulunan şişeyi fırlattı. İhbar üzerine restorana gelen polis ekipleri Kahveci’yi gözaltına aldı.

        İddiaya göre Nihat Kahveci, eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte Sarıyer’de bulunan bir restorana gitti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre burada vakit geçiren çift arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre öfkelenen Nihat Kahveci, önce eşini darbetti, ardından masada bulunan şişeyi fırlattı.

        KAHVECİ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Restorana gelen polis ekipleri, Nihat Kahveci’yi gözaltına aldı.

        SERBEST BIRAKILDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: Arşiv / HT Magazin - 2018

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