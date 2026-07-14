2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! Yarı final karşılaşmasında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Dallas'ta oynanacak yarı final karşılaşması saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Fransa ile İspanya arasındaki yarı final maçını hakem Ivan Barton yönetecek.

12:00 14/07/2026 İŞTE ARALARINDAKİ SON 10 MAÇ! Fransa ile İspanya arasında oynanan son 10 maçta İspanya'nın üstünlüğü dikkat çekti. Matadorlar 7 galibiyet alırken Fransa ise sadece 2 galibiyet aldı. 1 maç ise berabere bitti. İşte Fransa ile İspanya arasında oynanan son 10 maç: #resim#1381253# Paylaş facebook

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11:00 14/07/2026 MUHTEMEL 11'LER! Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe. İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal. Paylaş facebook

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YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

FRANSA

Dünya Kupası'na I Grubu'nda başlayan Fransa, ilk maçta Senegal'i 3-1, ikinci maçta Irak'ı 3-0 ve grubun son maçında Norveç'i 4-1 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup eden Fransa, son 16 turunda Paraguay ile eşleşti. Paraguay karşısında zorlanan Maviler, Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği golle çeyrek finale yükseldi ve Fas ile eşleşti.

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Geçen turnuvada yarı finalde Fas'ı 2-0 mağlup ederek finale yükselen Fransa, bu kez çeyrek finalde eşleştiği rakibini Mbappe ve Dembele'nin golleriyle yine 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Attığı 16 golle Arjantin'in ardından turnuvanın en golcü ikinci takımı olan Fransa'nın kadrosunda birçok yıldız isim bulunuyor. Turnuvada 8 golle Messi ile gol krallığını paylaşan Mbappe'nin yanı sıra Olise, Dembele, Doue ve Barcola da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

İSPANYA

İspanya ise turnuvaya H Grubu'nda başladı. İlk maçta Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan Matadorlar, ikinci maçta Suudi Arabistan'ı 4-0, son grup maçında ise Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek grubunu 7 puanla lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

Son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup eden İspanya, son 16 turunda Portekiz ile eşleşti. Zorlu geçen mücadelede sahneye 91. dakikada Mikel Merino çıktı ve kaydettiği golle İspanya'ya galibiyeti getirdi.

Çeyrek finalde Belçika ile eşleşen İspanya, turnuvadaki ilk golünü bu maçta kalesinde gördü. 30. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle öne geçen Matadorlar, 41. dakikada De Ketelaere'nin golüne engel olamadı. Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken 88. dakikada sahneye çıkan Mikel Merino, Portekiz maçında olduğu gibi attığı golle İspanya'ya galibiyeti getirdi ve takımını yarı finale taşıdı.