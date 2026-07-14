MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ankara büyük direniş simgesidir. Bir zamanlar direnişin karargahı olan Ankara yeni dönemin küresel güvenlik stratejilerinin konuşulduğu yerdir. NATO zirvesini bir toplantı olarak değerlendirmek yanlıştır. Bugünün çok katmanlı güvenlik planlamaları yapılmıştır.

Ankara küresel siyasetin pusulasını çizdi. Ukrayna savaşı, İran ve Hürmüz konuları, Mavi Vatan meseleleri ve Suriye’de yeni dönem konuları ve 50 milyar doları aşan bir anlaşmalar dizisi ortaya konmuştur.

NATO YENİ BİR DEVRİN ŞAFAĞINDA

Türkiye NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil; devlet tecrübesi, siyasi iradesiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. İttifak yeni güvenlik çağının idrakine varmış mıdır? Müttefikler arasında örtülü ambargo, siyasi blokaj gibi çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara zirvesi bu soruları NATO'nun önüne koymuştur.

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CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönündeki irade önemlidir. Ancak Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya bırakıldığı haksız muamelenin itimat aşınmasını gidermektir. Bugün şanlı TSK'nın harp envanterleri yüzde 80'i aşmışsa milletimize dayatılan esaretin parçalanmasının resmidir.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILAR

NATO zirvesi devam ederken Trump, İran ile müzakerelerin bittiğini söylemiştir. Daha 2 hafta önce mutabakat sözlerine duyduğumuz memnuniyeti ve fakat temkinli yaklaştığımızı söylemiştik. Devletler arası mutabakatın bağlayıcılığına vurgu yapmıştık. Mutabakatın 1 ay geçmeden etkisizleştirilmesi, İran'ın yeniden bombalanması barışa duyulan güveni sarsmıştır.

İran şehirleri bombalanmış, İran vatandaşları hayatlarını kaybetmiştir. Bu gerçek görmezden gelinerek, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı saldırganlık olarak değerlendirmek haklı bir yaklaşım olmayacaktır. İran'ın saldırılara karşı egemenlik haklarını koruma ve milletin can emniyetini sağlama hakkı vardır. Hiçbir devlet bombalanmayı sineye çekme mecburiyetinde değildir. İran'dan itidal bekleyenlerin, İran'ı hedef almalarının hangi meşru gerekçelere dayandığını itiraf etmelidir.