"3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye Ticaret Bakanlığı'ndan ceza

Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede 3 bin TL'ye döner satıldığına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlar kısa sürede gündem olmuştu. Ustanın, döner fiyatına ilişkin "3 bin TL'cik" dediği tepki çeken paylaşımların ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada yer alan, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede 3.000 TL'ye döner satıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz harekete geçmiştir" dedi.

Kaplan açıklamasında işletmeye idari para cezası kesildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz ile Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde; İşletmede 100 gram dönerin 600 TL'den satışa sunulduğu tespit edilmiş, haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürün için tutanak düzenlenmiştir. Hazırlanan tutanak ve tüm bilgi-belgeler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Ayrıca yapılan incelemelerde 12 üründe, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı şekilde ürünlerin cl/ml bilgilerinin yer almadığı belirlenmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumak, haksız fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Sosyal medyada yer alan, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede 3.000 TL'ye döner satıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz harekete geçmiştir.



İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz ile Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen… pic.twitter.com/G3SfJ9zQnZ — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) July 13, 2026

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