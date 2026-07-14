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        Haberler Gündem Yargı Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor

        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Usta hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılacağını açıkladı. Buna göre; 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklara, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek.

        “Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Partili Leyla Şahin Usta düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

        Usta konuşmasında şunları söyledi:

        "TCK’da tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırları 18’den 15’e düşürülerek caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır."

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        "Çocuk hükümlülerin infazına çocuk kapalı cezaevlerinde başlamasına iyi halli olması halinde çocuk eğitim evlerine ayrılmasına imkan sağlanmaktadır."

        "Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle, hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılmaktadır."

        AK Partili Usta, "Temmuz ayı sonuna kadar çalışma planımız var temel hedefimiz kapanmadan kanunun geçirilmesi" dedi.

        SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR DÜZENLEMESİ

        MADDE 1- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler

        Hakkında Kanuna 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

        “MADDE 13/A- Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza

        edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı

        gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile

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        cezalandırılır.”

        MADDE 2- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin

        ikinci fıkrasında yer alan “oniki yıldan onbeş yıla;” ibaresi “onüç yıldan onsekiz yıla;”, “dokuz

        yıldan onbir yıla” ibaresi “on yıldan oniki yıla”, “yedi yıldan” ibaresi “dokuz yıldan” şeklinde

        ve üçüncü fıkrasında yer alan “onsekiz yıldan yirmidört yıla;” ibaresi “ondokuz yıldan

        yirmiyedi yıla;”, “oniki yıldan onbeş yıla” ibaresi “onbeş yıldan onsekiz yıla”, “oniki yıldan

        fazla” ibaresi “onbeş yıldan fazla” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra

        eklenmiştir.

        “(4) Somut olayda;

        a) Kasta dayalı kusurun ağırlığı,

        b) Güdülen amaç ve saik,

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        c) Suçun işleniş şekli,

        d) Daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma,

        hususlarından biri ya da birkaçı göz önünde bulundurularak kasten öldürme (madde 81,

        82) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (madde 87) suçlarını işleyen onbeş yaşını

        doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında üçüncü fıkra hükümleri

        uygulanmayabilir. Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını

        doldurmamış ceza sorumluluğu bulunan kişiler hakkında ise ikinci fıkra hükümleri yerine

        üçüncü fıkra hükümleri uygulanabilir.”

        MADDE 3- 5237 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan

        “onsekiz yaşını” ibaresi “onbeş yaşını” şeklinde değiştirilmiştir.

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        MADDE 4- 5237 sayılı Kanunun 233 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir

        yıla” ibaresi “üç aydan iki yıla”, ikinci fıkrasında yer alan “üç aydan bir yıla” ibaresi “altı aydan

        iki yıla”, üçüncü fıkrasında yer alan “üç aydan bir yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde

        değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

        “(4) Birinci ve üçüncü fıkralarda tanımlanan fiiller nedeniyle çocuğun kasten öldürme

        (madde 81, 82) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (madde 87) suçunu işlemesi halinde

        şikayet aranmaksızın, faile bu madde uyarınca verilecek ceza yarısından iki katına kadar

        artırılır.”

        MADDE 5-4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 174 üncü

        maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

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        “e) Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme yaptırılmaksızın

        düzenlenen,”MADDE 6-13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

        Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çocuk tutukluların” ibaresi

        “Çocuk hükümlülerin veya tutukluların” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan

        “çocuklar,” ibaresinden sonra gelmek üzere ‘‘suç türleri,’’ ibaresi eklenmiştir.

        MADDE 7-5275 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

        değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

        “(3) Çocuk hükümlülerin çocuk kapalı ceza infaz kurumundan çocuk eğitimevine

        ayrılmalarına 89 uncu madde uyarınca psikolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı,

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        psikolojik danışman, rehberlik uzmanı ve öğretmen gibi en az bir uzman görevlinin de

        katılımıyla idare ve gözlem kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda karar verilir.

        Çocuk eğitimevine ayırmaya ilişkin olarak tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen çocuk

        hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tabi tutulma süreleri altı ayı geçemez.”

        “(4) Aşağıdaki hâllerde çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk

        eğitimevlerinde yerine getirilir:

        a) Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt

        faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha

        az hapis cezasına mahkûm olanlar.

        b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm

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        olanlar.

        (5) Doğrudan çocuk eğitimevine alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan

        çocuk hükümlülerden;

        a) Firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler

        idare ve gözlem kurulu kararıyla,

        b) Kapalı ceza infaz kurumuna iade veya odaya kapatma disiplin cezası alıp, bu cezası

        kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacıyla disiplin cezası kesinleşmemiş

        olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar idare ve

        gözlem kurulu kararıyla,

        çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilirler.

        (6) Çocuk hükümlülerin, suç ve ceza türlerine göre, çocuk eğitimevlerine ayrılıp

        ayrılmamalarına, çocuk eğitimevlerinde geçirecekleri sürelere, çocuk kapalı ceza infaz

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        kurumlarına gönderilmelerine, doğrudan çocuk eğitimevlerine alınmalarına, doğrudan çocuk

        eğitimevlerine alınanların çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine ve diğer

        hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.”

        MADDE 8-5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

        değiştirilmiştir.

        “(5) Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), cinsel

        dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102 ve 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal

        ve ticareti suçu (madde 188) ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (madde 220) hariç

        olmak üzere, koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün onbeş yaşını

        dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.”

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        MADDE 9-30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa 43/B maddesinden

        sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

        “Amaç dışı bıçak taşıma

        MADDE 43/C – (1) Her ne ad altında olursa olsun, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli

        Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan her tür bıçak ile

        diğer kesici, delici veya bereleyici aletlerin;

        a) 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, NişanTabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna göre

        ruhsatlandırılan yerler ile ilgili yönetmeliğe göre ruhsatlandırılan işyerleri dışında satışı ve

        sergilenmesi,

        b) Onsekiz yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından satın alınması veya

        taşınması,

        yasaktır.

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        (2) Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan yasaklara uymayanlara beşbin Türk Lirası,

        kabahate konu bıçak veya aletlerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde ise onbin

        Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu kabahatin işlendiğini öğrenen işletici veya

        sorumlunun yetkili makamlara bildirim yapmaması halinde beşbin Türk Lirası idarî para cezası

        verilir.

        (3) Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi

        suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

        (4) Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve

        elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir tarafından karar

        verilir.

        (5) Bu maddenin birinci fıkrasındaki kabahati işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış

        çocuk hakkında çocuğun üstün yararı gözetilerek, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk

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        Koruma Kanunu hükümleri uyarınca koruyucu ve destekleyici tedbirlere karar verilmesi

        amacıyla mülki amir tarafından çocuk hâkiminden tedbir talebinde bulunulur.

        (6) Bu madde hükmü internet satışları ve mesafeli satışlar için de uygulanır.

        (7) Bir sanat veya mesleğin icrası için gerekli bıçak, şiş ve benzerlerinin icra yerinde ve

        icra eden kişilerce kullanılması, bulundurulması ve taşınması bu madde hükümlerine tabi

        değildir.”

        MADDE 10-3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa 5 inci

        maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

        “Yönlendirme tedbirleri

        MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen koruyucu ve destekleyici

        tedbirlerin yanında bu maddede düzenlenen yönlendirme tedbirleri, ceza sorumluluğu olmayan

        adli süreçteki çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır.

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        (2) Yönlendirme tedbirleri olarak;

        a) Sosyal ve toplumsal hizmetler tedbiri: Spor kulüpleri, gençlik merkezleri, spor tesisleri

        ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı

        ile yerel yönetimler tarafından yerine getirilmek üzere çocukların 20 saatten 300 saate kadar

        psikososyal gelişimine katkı sağlayacak görev almalarına,

        b) Dijital risklerden korunma tedbiri: Kullandığı telefon cihazı, telefon hattı veya her

        türlü bilgisayar, tablet ve benzeri dijital cihazın bildirilerek cihazın tedbir kararından sonraki

        hareketlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından 3

        aydan az 2 yıldan fazla olmamak üzere çeşitli takip yazılımlarıyla ilgili kurum denetimine

        açmaya, riskli olarak tanımlı bazı mecralar, uygulamalar ve dijital platformlarına erişimin

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        engellenmesine,

        c) Kitap ve kütüphane tedbiri: Kütüphane ve okuma salonu gibi yerlerde Kültür ve

        Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ile yerel yönetimler tarafından yerine

        getirilmek üzere 20 saatten 300 saate kadar psikososyal gelişimine katkı sağlayacak görev

        almaya veya bu kuruluşların yetkililerince belirlenen eserleri okumaya,

        d) Çevreye saygı ve çevre temizliği tedbiri: Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik

        ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üniversiteler ile yerel yönetimler tarafından yerine getirilmek

        üzere 20 saatten 300 saate kadar park, bahçe, sahil gibi belirlenecek bir bölgede çevre temizliğiyapmaya, belirlenecek bitkilerin bakımı, ağaçlandırma ve çiçeklendirme faaliyetlerine

        katılmaya,

        e) Tütün, nikotin, alkol, kumar, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile davranışsal bağımlılık

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        tedbiri: Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Yeşilay tarafından yerine

        getirilmek üzere çocukların sağlıkları için tehlike oluşturan bağımlılıklarının tedavi ve

        rehabilitasyonu için belirlenecek programları tamamlamaya,

        hükmedilir.

        (3) Bu tedbirlerin yerine getirilmesinde 45 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları

        uygulanır.

        (4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Hizmetler

        Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

        MADDE 11- 5395 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

        “(4) Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığı,

        davranışsal bağımlılık ya da ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık nedeniyle kendisi veya

        başkaları açısından ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen ve herhangi bir suretle Sağlık

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        Bakanlığına veya üniversitelere bağlı yataklı sağlık kurumlarına gelen veya getirilen çocuk

        hakkında, tedaviye ihtiyaç bulunduğunun ilgili uzman tabip tarafından tespit edilmesi hâlinde,

        acil korunma kararı alınması amacıyla yirmi dört saat içinde rapor düzenlenir. Sağlık kurumu,

        uzman hekim raporunun düzenlendiği tarihten itibaren en geç yirmi dört saat içinde çocuk

        hâkimine başvurur. Başvurudan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde ilgili dal uzman hekiminin

        yer aldığı üç uzman hekimden oluşan resmî sağlık kurulu tarafından düzenlenen rapor

        mahkemeye sunulur.

        (5) Hâkim, başvuru ve sağlık kurulu raporunu değerlendirerek talep hakkında en geç kırk

        sekiz saat içinde karar verir. Çocuğun sağlık kuruluşuna gelmesi veya getirilmesinden hâkim

        kararının sağlık kuruluşuna tebliğine kadar geçen sürede, çocuğa gerekli görülen tıbbî müdahale

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        ve tedavi uygulanır. Bu süreçte ihtiyaç duyulması hâlinde kolluktan yardım istenebilir. Kolluk,

        bu kapsamda yapılan talepleri, kanunla kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde yerine getirir.

        (6) Hâkim, çocuğun üstün yararını gözeterek çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına

        ve gerekli görmesi hâlinde kişisel ilişkinin kurulmasına veya sınırlandırılmasına karar verebilir.

        Hâkim, sağlık kurulu raporunu dikkate alarak acil korunma kararının kaldırılmasına, devamına

        veya çocuğun durumuna uygun başka bir koruyucu ve destekleyici tedbire karar verir.”

        MADDE 12- 5395 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Suça

        sürüklenen” ibaresi “Adli süreçteki” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra

        eklenmiştir.

        “(4) Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli idari tedbirlerin

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        alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı il veya ilçe

        müdürlüklerine bildirilir.”

        MADDE 13-5395 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

        “(2) Adli süreçteki çocuklar hakkında yapılan yargılama sonunda hükmün

        açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde bu Kanunun 5/A maddesinde

        düzenlenen yönlendirme tedbirlerinden uygun görülen biri veya birkaçı da denetimli serbestlik

        tedbiri olarak uygulanır. Bu fıkra uyarınca hükmedilecek yükümlülükler 5/A maddesinde

        belirtilen kurumlar tarafından yerine getirilir.

        (3) Adli süreçteki çocuklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı

        verilebilmesi için suçun konusunu oluşturan malın değerinin az olması halinde zararın

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        giderilmesi şartı aranmayabilir.”MADDE 14-5395 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

        değiştirilmiştir.

        “(3) Onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılması

        zorunludur. Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından onbeş yaşını

        doldurmuş çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması hâlinde, gerekçesi iddianamede

        veya kararda gösterilir.”

        MADDE 15-5395 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

        değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

        “(3) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin ilgili kurum veya kuruluş tarafından yerine

        getirilmesi sırasında gerekmesi halinde kolluktan yardım istenebilir.”

        “(4) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların

        koordinasyonu merkezde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından; il ve ilçelerde

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        kurumların koordinasyonu ile takip vali ve kaymakam tarafından sağlanır. Bu amaçla il ve

        ilçelerde sekretarya hizmetleri aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri tarafından yürütülür.

        Hâkim veya mahkeme tarafından verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararları, yerine

        getirilmek üzere ilgili kurum veya kuruluşa gönderilir.

        (5) Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının gereklerine

        aykırı hareket eden ana, baba, vasi veya bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, fiil suç teşkil

        etse dahi ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre çocuk hâkimi kararıyla üç

        günden on güne kadar tazyik hapsi ile cezalandırılır. Bu kararlara karşı 14 üncü madde uyarınca

        itiraz yoluna gidilebilir. Tazyik hapsine ilişkin kararlar, kesinleşmesini müteakip Cumhuriyet

        başsavcılığı tarafından yerine getirilir. Bu kararlar çocuk hâkimi tarafından ilgili kuruma

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        bildirilir.”

        MADDE 16-(1) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü

        maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (17) numaralı alt bendinde yer alan “suça sürüklenen”

        ibaresi “adli süreçteki” şeklinde değiştirilmiştir.

        (2) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesinin

        birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “suça sürüklenen” ibaresi “adli süreçteki” şeklinde

        değiştirilmiştir.

        (3) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun;

        a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “suça sürüklenen” ibaresi “adli

        süreçteki”,

        b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “suça sürüklenen” ibaresi “adli

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        süreçteki”,

        c) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan

        “Suça sürüklenen” ibaresi “Adli süreçteki”, (c) bendinde yer alan “suça sürüklenen” ibaresi

        “adli süreçteki”,

        ç) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “suça sürüklenen” ibaresi “hakkında

        adli süreç yürütülen”,

        d) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Suça sürüklenen” ibaresi “Adli

        süreçteki”,

        e) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “suça sürüklenen” ibaresi “hakkında

        adli süreç yürütülen”,

        f) 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Suça sürüklenen” ibaresi “Adli

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        süreçteki”,

        g) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “suça sürüklenen” ibaresi “adli

        süreçteki”,

        ğ) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “suça sürüklenen” ibaresi “adlisüreçteki”,

        h) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Suça sürüklenen”

        ibaresi “Adli süreçteki”, (c) bendinde yer alan “suça sürüklenen” ibaresi “adli süreçteki”,

        ı) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “suça sürüklenen” ibaresi “adli

        süreçteki”,

        i) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Suça sürüklenen”

        ibaresi “Adli süreçteki”,

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        j) 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “suça sürüklenen” ibaresi “adli

        süreçteki”,

        k) 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Suça sürüklenmesi”

        ibaresi “Hakkında adli süreç yürütülmesi”,

        şeklinde değiştirilmiştir.

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