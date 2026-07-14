Deutsche Bank'ın yayımladığı 'Mapping the World's Prices 2026' raporu konut ve kira fiyatlarıyla ilgili çarpıcı rakamları ortaya koydu.

Rapora göre; şehir merkezindeki ortalama daire metrekare fiyatı İstanbul'da 3 bin 87 dolar oldu. Konutta dolar bazında 10 yıllık fiyat artışı yüzde 13,4 olurken, pandemiden itibaren 7 yıllık süreçte artış yüzde 106,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, listede yer alan 69 şehir arasında 50. sırada yer aldı. 27 bin 753 dolarla Hong Kong, 26 bin 727 dolarla Zürih (İsviçre) ve 25 bin 545 dolarla Seul (Güney Kore) ilk 3 sırayı oluşturdu.

KİRA ARTIŞI, EV FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN ÇOK ÜSTÜNDE

Kira fiyatları incelendiğinde ise şehir merkezinde yer alan 3 yatak odalı bir evin ortalama kirası İstanbul'da bin 943 dolar oldu. Pahalılık sıralamasında Türkiye (İstanbul) 69 ülke arasında 54. sırada yer buldu. 10 yıllık artış oranı yüzde 76,6, 7 yıllık artış ise yüzde 204,3 olarak hesaplandı.

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Burada New York (ABD) 8 bin 873 dolar, Zürih (İsviçre) 6 bin 285 dolar ve San Francisco (ABD) 6 bin 71 dolar ile ilk 3 sırada yer aldı.

Tek yatak odalı ev kirası ise 968 dolar oldu. Burada Türkiye (İstanbul) 50. sırada yer aldı. Buradaki artışlar ise; 10 yılda yüzde 62,6, 7 yılda yüzde 193,9 olarak listelendi.

Listede New York (ABD) 4 bin 285 dolar, San Francisco 3 bin 774 dolar ve Boston (ABD) 3 bin 401 dolar ile zirvedeki şehirler oldu.

KİRA SONRASI KALAN GELİRDE TÜRKİYE SON SIRALARDA

Raporda 3 odalı bir ev kirası ödeyen 2 maaşlı ailenin elinde kalan gelir üzerinden de bir liste yapıldı. İstanbul (Türkiye) bu alanda 69 ülke arasında 56. sırada yer aldı. Rapora göre 2 kişinin maaş aldığı ailede kira sonrasında hanenin cebinde 403 dolar kalıyor.

Bu alanda refahı en yüksek 3 şehir ise 10 bin 442 dolar ile Zürih (İsviçre), 10 bin 34 dolar ile Cenevre (İsviçre) ve 9 bin 130 dolar ile San Francisco (ABD).

KONUT KREDİSİ FAİZİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU 2. ÜLKE TÜRKİYE

20 yıllık mortgage kredisi (sabit faizli) faizi üzerinden yapılan listede Türkiye, Arjantin'in ardından faiz oranının en yüksek olduğu 2. ülke oldu. Faiz oranı raporda yüzde 41.1 olarak belirtildi.