Fed Başkanı Warsh: Enflasyon geçmişte kalacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Kongre'de yapacağı yarıyıl sunumları öncesinde yayımlanan konuşma metninde, Fed'in öncelikli hedefinin para politikasını doğru şekilde yönetmek ve fiyat istikrarını yeniden sağlamak olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün (14 Temmuz), Senato Bankacılık Komitesi'nde ise çarşamba günü milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak olan Warsh, "Fed'in bir numaralı hedefi para politikasını doğru belirlemek ya da buna mümkün olduğunca yaklaşmaktır. Bu bizim değişmeyen hedefimizdir. Politikayı doğru uygularsak - ki uygulayacağız - son beş yılın enflasyon dalgası geçmişte kalacak" dedi.

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Göreve yaklaşık iki ay önce başlayan Warsh, Fed başkanlarının yılda iki kez Kongre'ye para politikası raporu sunmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

"TOLERANSIMIZ YOK"

Warsh, 2021 yılından bu yana enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrettiğine işaret ederek, yüksek fiyat artışlarının Amerikan hane halkı ve işletmeleri üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Son dönemde enerji fiyatlarındaki yükselişin de enflasyonu yukarı taşıyan önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Warsh, aylık fiyat hareketlerinin kaçınılmaz olabileceğini ancak uzun vadeli temel enflasyonun büyük ölçüde para politikası tarafından belirlendiğini ifade etti.

Warsh, "Komite üyelerimizin kalıcı şekilde yüksek enflasyona hiçbir toleransı yoktur. Fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusunda kararlı bir duruş sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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EKONOMİ GÜÇLÜ, YAPAY ZEKA YATIRIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

ABD ekonomisinin son gelişmelere rağmen dayanıklılığını koruduğunu belirten Warsh, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini söyledi.

Mevcut dönemin en dikkat çekici unsurunun şirket yatırımları olduğunu vurgulayan Warsh, bu artışın büyük ölçüde veri merkezi inşaatları ile yapay zeka odaklı ekipman ve yazılımlara yönelik güçlü talepten kaynaklandığını kaydetti.

Yapay zekanın ekonomi üzerindeki uzun vadeli etkisinin henüz tam olarak bilinmediğini belirten Warsh, "Bugün 'yapay zeka yatırımı' olarak adlandırılan harcamaların yakında sadece 'yatırım' olarak anılmasının kaçınılmaz göründüğünü" ifade etti.

Warsh daha önce de yapay zeka kaynaklı verimlilik artışının enflasyonu düşürücü etki yaratmasını beklediğini dile getirmişti.

FED'DE KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILDI

Warsh ayrıca Fed'in işleyişini kapsamlı şekilde gözden geçirmek amacıyla oluşturduğu beş çalışma grubunun faaliyetlerine de değindi.

Çalışma gruplarının Fed'in iletişim politikası, teknoloji altyapısı, bilanço yönetimi, kullanılan ekonomik veriler ile enflasyonu değerlendirme yöntemlerini inceleyeceğini belirten Warsh, bunun Fed için "yeni bir dönemin" başlangıcı olduğunu söyledi.

Göreve başlamadan önce kurum içindeki yapısal sorunları sert şekilde eleştiren Warsh, konuşmasında daha uzlaşmacı bir üslup kullanarak, "Fed'e geri dönmek ve yetenekli, özverili çalışma arkadaşlarımla yeniden birlikte görev yapmak benim için büyük bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.