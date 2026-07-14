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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın, Haluk Levent ile ilgili "vurgun" şakası yeniden gündemde

        Cem Yılmaz'ın, Haluk Levent ile ilgili "vurgun" şakası yeniden gündemde

        Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından, Cem Yılmaz'ın 2019 yılında gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde yaptığı "büyük vurgun" göndermesi yeniden akıllara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        "Vurgun" şakası yeniden gündemde

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında Haluk Levent ve beraberindeki şüphelilerin gözaltına alınması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, Cem Yılmaz'ın 2019 yılında gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde yaptığı bir espri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

        Haluk Levent
        Haluk Levent

        İddiaya göre; Cem Yılmaz, Haluk Levent'i ima ederek, "Büyük vurgun yakında sinemalarda" şeklinde bir ifade kullanmıştı. Yılmaz'ın bu esprisi de izleyiciler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

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        Cem Yılmaz
        Cem Yılmaz

        Bunun üzerine Haluk Levent, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Cem Yılmaz'a şu sözlerle seslenmişti: Sevgili Cem Yımaz, hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen 'yakında' olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın 'vurgun'u? 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın?

        ALMANYA'YA UÇAK BİLET ALDI

        İHA'da yer alan habere göre; Emniyete götürülen Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, Almanya’ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10’a Düsseldorf’a, aynı gün akşam 21.55’a ise Hannover’e uçak bileti aldığı ortaya çıktı. Hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir’e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent’in, buradan da deniz yolu üzerinde ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor.

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        #cem yılmaz
        #Haluk Levent
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