Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre; Özgür Özel, olağanüstü kurultayın toplanması amacıyla çağrı heyeti atanması talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, dün yaptığı açıklamada olağanüstü kurultay için çağrı heyeti atanması talebiyle mahkemeye başvuracaklarını duyurmuştu. Emre, kurulacak heyetin kayyım olarak nitelendirilemeyeceğini, üyelerine maaş ödenmeyeceğini ve tek görevinin partiyi kurultaya götürmek olacağını ifade etmişti.

Bugün ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mahkemeye partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi için çağrı heyeti başvurusu yaptı.

Öte yandan DHA'da yer alan habere göre; başvuruya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerinden 833’ü, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden tesis edilmesi ve partinin en yüksek karar organı olan kurultayın toplanması amacıyla, ortak gündemli ve noter onaylı olağanüstü kurultay talebinde bulunmuştur. Kurultay üye tam sayısının 3'te 2'sinden fazlasını temsil eden delegelerin imzaları, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nde öngörülen 15 günlük süre içerisinde toplanmış ve 17 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na teslim edilmiştir.

Ancak 17 Haziran 2026 tarihinden bugüne kadar olağanüstü kurultay çağrısı yapılmamış, kurultay delegelerinin açık, ortak ve bağlayıcı iradesi sonuçsuz bırakılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 75'inci maddesine göre, yönetim organı tarafından genel kurulun toplantıya çağrılmaması halinde, üyelerden 1'inin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Bu nedenle, Türk Medeni Kanunu’nun 75'inci maddesi uyarınca Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Dava dilekçesinde, isimleri daha sonra bildirilecek 3 kurultay delegesinin Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nı toplantıya çağırmak üzere 'Çağrı Heyeti' olarak görevlendirilmesi talep edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, şöyle denildi:

"Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarında da yeterli sayıda delegenin olağanüstü kurultay isteminin parti yönetiminin takdirine bağlı olmadığı; bu iradenin muhatabına ulaşmasıyla birlikte hukuki sonuç doğurduğu ve parti yönetimini bağladığı açıkça kabul edilmektedir. Açılan dava, 833 kurultay delegesinin kanundan ve Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünden doğan haklarının kullanılmasını, parti içi demokratik işleyişin sağlanmasını ve Cumhuriyet Halk Partisinin en yüksek karar organı olan kurultayın toplanmasını amaçlamaktadır. Olağanüstü kurultayın toplanması, parti yönetiminin tercihine bırakılabilecek siyasi bir takdir konusu değil; kanunun, parti tüzüğünün ve kurultay delegelerinin bağlayıcı iradesinin gereğidir."