Serdal Adalı: 128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Slovakya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dikilitaş Projesi'ni borçları kapatmak için yaptıklarını söyleyen Adalı, takımı 128 milyon Euro borçla devraldıklarını ve bunu 53 milyon Euro'ya düşürdüklerini dile getirdi. Trossard transferine de ayrı parantez açan Adalı, Belçikalı yıldızı geçen sezona göre daha az bir maaşla kadroya kattıklarını ifade etti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Slovakya kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.
"TRİBÜNLERİN BİRLİK OLMASI TEK İSTEĞİM"
Taraftarın birlik olması tek isteğim. Tribün parça parça olmasın. Birçok grup var ama sadece birkaçı sosyal medyada bir şeyler yazıyor. Statta birlik olmasını istiyoruz bu sezon. 3-5 kişi var ve onların derdi belli.
"BİZİM ARAMIZA KİMSE GİREMEZ"
Taraftarımız bu camianın kalbidir, en önemli parçasıdır. Onlar beğenmedikleri zaman futbolcuyu da hocayı da bizi de eleştiriyorlar ki haklarıdır. Ben de o tribünlerden gelen bir ağabeyleri, bir başkanları olarak geçen yıla dair bir tespitte bulundum, içimi döktüm. Bu sene de taraftarımız daha güçlü takımlarını destekleyebilsin diye kapasite artırımını da yapıyoruz. Biz bir aileyiz. Bizim aramıza kimse giremez.
"ÇARŞI’NIN BUNLARLA ALAKASI YOK"
Beşiktaş tribünleri her zaman çok daha iyisini yapabilecek güçtedir ve bu sene bunu gösterecektir. Takımımız geçen seneki transferlerin üzerine koyarak daha da güçleniyor. Taraftarımızın da bu takımın arkasında eskiden olduğu gibi en büyük itici güç olmasını istiyorum, bunu yapacaklarından da eminim.
"RAPORDA DÜZGÜN YAZILMALIYDI, BİZ FAİZİ ÖNLEDİK"
Denetleme Kurulu bunu düzgün bir şekilde raporda yazmalıydı. Biz banka borçlarını ödedik, 3-4 milyon Euro faizden kurtardık. Erken ödeme ile indirim yapıldı. Bunun doğru izah edilmesi gerekiyordu. Bizim parayı kulüpte tutma gibi bir durumumuz yok. Zaten sürekli yöneticilerin hesabından para geliyor ve gidiyor.
"128 MİLYON EURO BORCU 53'E DÜŞÜRDÜK"
128 milyon Euro ile banka borcunu devraldık, şu an 53 milyon Euro... Ne bulduysak ona verdik, yöneticiler de bunun için verdi. Dikilitaş’tan 1.5 milyar TL geldi, toplamda ise 3 milyar TL para bankalara yattı.
"EMLAK PROJELERİ İLE FARKI KAPATACAĞIZ DEDİK"
Emlak projelerinin önemine zaten dikkat çektik. Rakiplerimiz farkı böyle açtı. Biz de bunu yapmak zorundayız dedik. O zaman ödemeyelim mi borçları, borçlar beklesin o zaman, ne zaman gelirse para o zaman ödeyelim. Faiz yükü de artarak devam etsin, böyle bir şey olur mu?
"DİKİLİTAŞ YOKTU BİZ YAPTIK"
Dikilitaş diye bir yer var mıydı yoktu, biz yaptık. Borçları da ödemek için yaptık. Kalanı da transfere harcayacağız. Yaptıklarımız da ortada.
"ÖNCELİĞİMİZ FAİZİ DURDURMAK"
Borç tabii ki artacak, oyuncu alıyoruz, yatırım yapıyoruz. Bizim hedefimiz öncelikli olarak faizi durdurmak. Faizli borç biterse normal borç zaten ödenecek. Aksini iddia edenlerin niyetleri kötü.
"HARCADIĞIMIZ 100 MİLYON EURO’NUN KARŞILIĞI VAR"
Eski yönetimin 100 milyon Euro bizim de 100 milyon Euro borç yaptığımız konuşuluyor. Onların harcadığı 100 milyon Euro’nun karşılığı yok. Bizim aldığımız oyuncular ortada. Hepsinin değeri karşılığı belli. Borç elbet olacak ama karşılığı da önemli.
"TROSSARD İÇİN SATIŞTAN PAY İSTEDİLER"
31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard’ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak yarattığımız için.
"BU KEZ DAHA AZ MAAŞA ALIYORUZ"
Trossard için geçen sene 25 milyon Euro teklif ettim. 8 milyon Euro maaş teklif ettim ama olmadı bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz.