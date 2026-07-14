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        Haberler Magazin Georgina Amorós ve Manu Rios Türkiye'de

        Georgina Amorós ve Manu Rios Türkiye'de

        'Elite' dizisinin İspanyol yıldızları Georgina Amorós ile Manu Rios, tatil yapmak için Türkiye'yi seçti. Marmaris'te denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlü isimler, Murat Kurşun'un şarkısı eşliğinde dans etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 00:32 Güncelleme:
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        'Elite' yıldızları Türkiye'de

        Türkiye, her yaz olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü isimlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

        Son olarak, 'Elite' adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İspanyol oyuncular Georgina Amorós ve Manu Rios, tatil için rotalarını Türkiye'ye çevirdi.

        Yakın arkadaşlarıyla birlikte Marmaris'te tatil yapan Amorós ve Rios, çalışma temposunun ardından deniz ve güneşin keyfini çıkararak dinleniyor.

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        Amorós ve Rios, tatillerine dair eğlenceli anlarını da sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Yapılan paylaşımlarda, Amorós ve Manu Rios'un oldukça eğlenceli vakit geçirdikleri görüldü.

        Ünlü isimler, ayrıca Murat Kurşun'un 'Mardinli Güzel Yarim' şarkısı eşliğinde akşam ateş başında dans etti.

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        #Georgina Amorós
        #Manu Rios
        #Elite
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