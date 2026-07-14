Türkiye, her yaz olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü isimlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Son olarak, 'Elite' adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İspanyol oyuncular Georgina Amorós ve Manu Rios, tatil için rotalarını Türkiye'ye çevirdi.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte Marmaris'te tatil yapan Amorós ve Rios, çalışma temposunun ardından deniz ve güneşin keyfini çıkararak dinleniyor.

REKLAM

Amorós ve Rios, tatillerine dair eğlenceli anlarını da sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Yapılan paylaşımlarda, Amorós ve Manu Rios'un oldukça eğlenceli vakit geçirdikleri görüldü.

Ünlü isimler, ayrıca Murat Kurşun'un 'Mardinli Güzel Yarim' şarkısı eşliğinde akşam ateş başında dans etti.