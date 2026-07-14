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        Haberler Ekonomi Otomobil 100 bin kişiyi işten çıkaracak

        100 bin kişiyi işten çıkaracak

        Volkswagen CEO'su Oliver Blume, çalışanlara gönderdiği şirket içi mesajda maliyetleri düşürmek için yaklaşık 50 bin ilave istihdam azaltımının teorik olarak gündemde olduğunu belirtti. Böylece şirket genelinde planlanan işten çıkarmaların 100 bine ulaşabileceği ilk kez üst yönetim tarafından doğrulanmış oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 07:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        100 bin kişiyi işten çıkaracak

        Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, artan rekabet ve yükselen maliyetler nedeniyle yeniden yapılanma sürecini derinleştirmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Oliver Blume'nin çalışanlara gönderdiği ve Reuters'ın ulaştığı şirket içi mesaj, grubun dünya genelinde toplam 100 bine kadar istihdam azaltımını değerlendirdiğini ortaya koydu.

        Blume, Volkswagen Grubu bünyesinde daha önce Porsche ve Audi dahil olmak üzere yaklaşık 50 bin kişilik işten çıkarma konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlatarak, rakiplerine kıyasla yüzde 20'lik maliyet dezavantajının bulunduğunu ifade etti.

        Bu farkın kapatılması için teorik olarak 50 bin ek pozisyonun daha azaltılması gerektiğini belirten Blume, "Şu anda tüm markalarımız, şirketlerimiz ve bölgelerimiz genelinde gerçekte ne kadar düzenlemenin gerekli ve uygulanabilir olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Söz konusu açıklama Volkswagen yönetiminin daha önce basında yer alan 100 bin kişilik işten çıkarma iddialarını ilk kez dolaylı olarak doğrulaması anlamına geliyor.

        DÖRT FABRİKANIN GELECEĞİ BELİRSİZ

        Blume'nin mesajı, perşembe günü gerçekleştirilen denetim kurulu toplantısının ardından çalışan temsilcilerinin yeniden yapılanma planlarına tepki göstermesinin ardından geldi.

        Konuya yakın kaynaklar, işçi temsilcilerinin yönetimin işten çıkarmalar ve dört fabrikanın olası kapatılmasını içeren önerilerine karşı çıktığını aktardı.

        Blume, Almanya'daki Emden, Hannover, Zwickau ve Neckarsulm tesislerinin 2030'lu yıllardaki rekabetçi kullanımına ilişkin henüz net bir plan oluşturulamadığını belirtti.

        KAPATMAYA SICAK BAKMIYOR

        Bununla birlikte Blume, fabrika kapatmaları yerine "akıllı çözümleri" tercih ettiğini vurguladı. Daha önce atıl kapasiteye sahip tesislerde savunma sanayisine yönelik üretim yapılması veya Çin'de geliştirilen Volkswagen modellerinin Avrupa'da üretilmesi gibi seçeneklerin değerlendirildiğini açıklamıştı.

        Volkswagen ise denetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada işten çıkarma veya fabrika kapatmalarına ilişkin herhangi bir değerlendirmeye yer vermedi. Şirket, bunun yerine üretim kapasitesinin daha da azaltılması ve geniş model yelpazesinin kademeli olarak yarıya indirilmesine yönelik planlarını duyurdu.

        Analistler ise açıklanan önlemlerin, Volkswagen'in karşı karşıya bulunduğu yapısal sorunları çözmek için yeterli olmayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

        Blume mesajında, yeniden yapılanma sürecine ilişkin görüşmelerin devam edeceğini belirterek, "Henüz tüm ayrıntılar netleşmedi. Bazı konuların daha fazla değerlendirilmesi gerekiyor. En iyi çözümleri bulmak için önümüzdeki dönemde de yoğun şekilde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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