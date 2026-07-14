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        Haberler Ekonomi Enerji Gerilim arttı, petrol fiyatları yeniden yükseldi

        Gerilim arttı, petrol fiyatları yeniden yükseldi

        ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmasının ardından Brent petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerinde artışla 85 doları gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 08:34 Güncelleme:
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        Petrol fiyatları yeniden yükseldi

        ABD'nin İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarını artırmasıyla petrol fiyatları bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

        Bloomberg HT verilerine göre petrol fiyatları Salı günü yüzde 2,8'e varan artışları gördü ve dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Brent petrol TSİ 08.24 itibarıyla 84,87 dolardan işlem görüyor.

        TRUMP: YARDIM ETTİĞİMİZ ÜLKELER BİZE ÖDEME YAPACAK

        ABD ordusu, İran'a karşı art arda üçüncü gece de hava saldırılarına başladığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırı haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "CENTCOM, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla İran'a karşı art arda üçüncü gece hava saldırılarına başladı" ifadeleri kullanıldı. Bu saldırıların, İran güçlerine ağır kayıplar verdireceği belirtilen açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceği öne sürüldü.

        ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı koruma sağladıkları Körfez ülkelerinin kendilerine ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Para harcıyoruz ve yardım ettiğimiz ülkeler, kendilerine sağladığımız koruma karşılığında bize ödeme yapacak" dedi.

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