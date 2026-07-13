Leandro Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Leandro Trossard transferinde hem oyuncu hem de kulübü Arsenal'le anlaşma sağladı. Belçikalı yıldızın yarın saat 20.30 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor...
Belçika ile Dünya Kupası'nda forma terleten Leandro Trossard konusunda Beşiktaş yoğun mesaisinin karşılığını aldı...
TROSSARD'LA ANLAŞMA TAMAM
31 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal ile söz kesen siyah-beyazlılar Belçikalı yıldızla 3+1 yıllık sözleşme ve maaş konusunda anlaşma sağladı.
SERDAL ADALI KAMPTAN AYRILACAK
Başkan Serdal Adalı, transferi gerçekleştirmek için 10.30 sıralarında kamptan ayrılarak Maastricht şehrine gidecek.
BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR
Leandro Trossard, yarın akşam 20.30 sıralarında Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek.
Geçtiğimiz sezon Arsenal'le İngiltere Premier Lig şampiyonluğu kazanan Trossard, 50 maçta 8 gol - 11 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 922 dakika sahada kaldı.
Arsenal ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...