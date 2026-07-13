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        Haberler Gündem Politika Emre: Sulh hukuk mahkemesine başvuracağız

        Emre: Sulh hukuk mahkemesine başvuracağız

        CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Emre, "Yarın olağanüstü kurultay için sulh hukuk mahkemesine başvuracağız. Olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edilecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        Özel yarın mahkemeye başvuracak

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre; Zeynel Emre tarafından yapılan açıklamada, olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti kurulması için mahkemeye başvurulacağı bildirildi. Bu heyetin sadece kayyım olarak nitelendirilemeyeceğini, maaş ödenmeyeceğini, ekibin yalnızca partiyi kurultaya götürmekle görevli olacağını söyledi.

        Yarın, Özel'e yakın PM üyelerinin istifalarının ardından Parti Meclisi'nin 30'un altına düştüğünün tespiti için inceleme yapılması amacıyla mahkemeye bir başvuru daha yapılacağı açıklandı. Böylece iki ayrı başvuru yapılmış olacak.

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