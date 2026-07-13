Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre; Zeynel Emre tarafından yapılan açıklamada, olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti kurulması için mahkemeye başvurulacağı bildirildi. Bu heyetin sadece kayyım olarak nitelendirilemeyeceğini, maaş ödenmeyeceğini, ekibin yalnızca partiyi kurultaya götürmekle görevli olacağını söyledi.

Yarın, Özel'e yakın PM üyelerinin istifalarının ardından Parti Meclisi'nin 30'un altına düştüğünün tespiti için inceleme yapılması amacıyla mahkemeye bir başvuru daha yapılacağı açıklandı. Böylece iki ayrı başvuru yapılmış olacak.