ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeniden tırmanan gerilimin ardından yaptığı son açıklamada "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin muhtemelen Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü devralacağını ve bu hayati su yolunu kontrol altında tuttuğu için masraflarının karşılanması gerektiğini söyledi.

Fox News'ün "Fox & Friends" programına telefonla bağlanan Trump, "Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen yönetimini biz üstleneceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna 'boğazın koruyucu meleği' deriz." ifadelerini kullandı.

Boğazı korumak için para almaları gerektiğini savunan Trump, "Bir anlaşmamız vardı ve İran bunu bozdu. Hürmüz Boğazı'nı korumak için ücret alacağız" dedi.

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İran: Buna izin vermeyeceğiz

Trump'ın açıklamalarından sonra İran tarafından cevap geldi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Karargah, "Savaş ABD ile işbirliği İran'a karşı savaş olarak kabul edilecek. Savaş genişlerse bölgedeki tüm ülkelere ulaşacak. Sorumluluk ABD ve müttefiklerine aittir" dedi.