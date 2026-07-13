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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti: Fatih Terim'i geride bıraktı!

        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti: Fatih Terim'i geride bıraktı!

        Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti. Sarı-kırmızılıların başında 1481 güne ulaşan Buruk, tek dönemde en uzun süre görev yapan teknik direktör olarak Fatih Terim'i geride bıraktı. Dört sezon üst üste şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray ile 6 kupa kazanırken birçok Süper Lig rekorunun da sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        Galatasaray'da son 4 sezonda birçok başarı yakalayan ve rekorlar kıran Okan Buruk, bir kez daha sarı-kırmızılıların tarihine geçti.

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        Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne 23 Haziran 2022 tarihinde getirilen Buruk, takımın başında 1481 güne ulaştı.

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        Tecrübeli çalıştırıcı, böylece 22 Aralık 2017-10 Ocak 2022 arasında 1480 gün sarı-kırmızılıların başında olan Fatih Terim'i bu alanda geçerek Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim konumuna geldi.

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        ÜST ÜSTE 4. KEZ ŞAMPİYON OLARAK TERİM'İ BAŞKA BİR ALANDA YAKALADI

        Okan Buruk, 2025-2026 sezonundaki lig zaferiyle üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ikinci teknik direktör ünvanını aldı.

        Sarı-kırmızılı ekibi son 4 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste ligi en üst sırada bitirerek rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i bu alanda yakaladı.

        Buruk, 2026-2027 sezonunda mutlu sona ulaşarak ligi üst üste 5. kez kazanan ilk teknik adam olmayı amaçlıyor.

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        GALATASARAY İLE 6 KUPA KAZANDI

        Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple 6 kez kupa sevinci yaşadı.

        Takımın başında 5. sezonunu yaşayacak Buruk, Galatasaray'da şu ana kadar 4 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferini kariyerine ekledi.

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        SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINDA 203 MAÇA ÇIKTI

        Okan Buruk, Galatasaray'ı yönettiği 1481 gün boyunca 203 maçta görev aldı.

        Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak 142 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçında görev alan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 144 galibiyet, 28 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı.

        Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, bu müsabakalarda 457 kez rakip fileleri havalandırırken 212 golü kalesinde gördü.

        Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 203 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.

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        ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'TA

        Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.

        Kariyerinde futbolcu olarak 7, teknik adam olarak da 5 kez lig şampiyonluğu gören Okan Buruk'un toplamda 12 Süper Lig kupası bulunuyor.

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        PUAN REKORUNU KIRDI

        Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

        2023-2024 sezonunda 38 karşılaşmada 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 102 puan toplayarak rekor kırdı.

        Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran Galatasaray, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

        Söz konusu sezonda 33 maç kazanan Buruk'un öğrencileri, aynı zamanda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet alan takım ünvanını elde etti.

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        ÜST ÜSTE MAÇ KAZANMA REKORU DA ELİNDE

        Okan Buruk, teknik direktörlük yaptığı dönemde sarı-kırmızılılarla lig tarihinde üst üste maç kazanma rekorunu kırdı.

        2023-2024 sezonunda Süper Lig'in 20-36. haftalarında 17 müsabakadan galibiyetle ayrılan Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu rekorun sahibi oldu.

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        17 MAÇLIK DIŞ SAHA GALİBİYET REKORU

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en çok maç kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

        Buruk'un öğrencileri, 2023-2024 sezonunun 21. haftasında 5-1 kazanılan Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki 2-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetiyle sona eren seride üst üste 17 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

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        50 DIŞ SAHA GALİBİYETİNE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

        Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

        Ligdeki 64. deplasman maçında 50. galibiyetini alan Buruk, bu sayıya en hızlı ulaşan teknik direktör olarak tarihe geçti.

        Buruk'u bu alanda 80 maçla Fatih Terim (Galatasaray), 95 karşılaşmayla İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 müsabakayla Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.

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        BURUK, 75. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK ADAM OLDU

        Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı.

        2024-2025 sezonunda ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.

        Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

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