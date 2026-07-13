Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti: Fatih Terim'i geride bıraktı!

50 DIŞ SAHA GALİBİYETİNE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Ligdeki 64. deplasman maçında 50. galibiyetini alan Buruk, bu sayıya en hızlı ulaşan teknik direktör olarak tarihe geçti.

Buruk'u bu alanda 80 maçla Fatih Terim (Galatasaray), 95 karşılaşmayla İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 müsabakayla Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.