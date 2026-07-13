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        Galatasaray'da gündem Julio Enciso!

        İlk transferini resmen bitirmeye hazırlanan Galatasaray'da 10 numara için de hareketlilik arttı. Sarı-kırmızılılar Julio Enciso'yu gündemine aldı

        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        Transferde şimdiye kadar sessiz ve derinden ilerleyen Galatasaray'da vites yükseliyor. Lesley Ugochukwu'ya resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçen Galatasaray 10 numara için de temaslarını hızlandırdı.

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        Bu bölge için Bruno Fernandes ve Can Uzun için görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar Julio Enciso için de harekete geçti.

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        Paraguay Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çeken genç futbolcu U23 kontenjanına uygun durumda.

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        Galatasaray oyuncunun geçmişte yaşadığı diz sakatlıklarıyla ilgili temkinli hareket ederken Strasbourg'un beklentisinin 25 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

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        Listesinin üst sırasındaki isimler için dirsek temaslarına devam edecek Cimbom diğer yandan Enciso için de devrede kalacak.

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        22 yaşındaki Enciso Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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        Kariyerine ülkesi ekiplerinden Libertad'da başlayan Paraguaylı yıldız, 2022'de 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Brighton'ın yolunu tuttu.

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        Premier Lig'de 58 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergileyen Enciso 2025'te ise 9,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Strasbourg'a transfer oldu.

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