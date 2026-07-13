Galatasaray'da gündem Julio Enciso!
İlk transferini resmen bitirmeye hazırlanan Galatasaray'da 10 numara için de hareketlilik arttı. Sarı-kırmızılılar Julio Enciso'yu gündemine aldı
Transferde şimdiye kadar sessiz ve derinden ilerleyen Galatasaray'da vites yükseliyor. Lesley Ugochukwu'ya resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçen Galatasaray 10 numara için de temaslarını hızlandırdı.
Bu bölge için Bruno Fernandes ve Can Uzun için görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar Julio Enciso için de harekete geçti.
Paraguay Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çeken genç futbolcu U23 kontenjanına uygun durumda.
Galatasaray oyuncunun geçmişte yaşadığı diz sakatlıklarıyla ilgili temkinli hareket ederken Strasbourg'un beklentisinin 25 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.
Listesinin üst sırasındaki isimler için dirsek temaslarına devam edecek Cimbom diğer yandan Enciso için de devrede kalacak.
22 yaşındaki Enciso Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Kariyerine ülkesi ekiplerinden Libertad'da başlayan Paraguaylı yıldız, 2022'de 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Brighton'ın yolunu tuttu.
Premier Lig'de 58 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergileyen Enciso 2025'te ise 9,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Strasbourg'a transfer oldu.