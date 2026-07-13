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        Haberler Dünya İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı

        İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı

        İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a düzenledikleri saldırılarda hedef alınarak öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamaney'e yönelik suikastın faillerinin cezalandırılması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        İran: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı

        İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, ülkenin eski lideri Ali Hamaney'e yönelik suikastın azmettiricileri ve faillerinin cezalandırılmasının İran halkının hakkı olduğunu söyledi.

        Tesnim Haber Ajansına göre Keni, Hamaney suikastında yer alan ve son saldırılarda İran vatandaşlarını hedef alan kişilerin yargılanması gerektiğini ifade etti.

        Keni, İran halkının 130 günü aşkın süredir sokak ve meydanlarda düzenlenen etkinliklerle söz konusu saldırıların sorumlularının cezalandırılması yönünde taleplerini dile getirdiğini söyledi.

        MÜCTEBA HAMANEY 'İNTİKAM' SÖZÜ VERMİŞTİ

        İran lideri Mücteba Hamaney, İran'ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze ve defin töreni için yayımladığı mesajında, babasının intikamının alınacağının sözünü vererek, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir.” demişti.

        Hamaney mesajında, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir.” ifadelerini kullanmıştı.

        Mesajında ayrıca, babası Ali Hamaney’in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurgulayan Hamaney, şunları aktarmıştı:

        “Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsım veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu konu gerçekleşecek.”

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