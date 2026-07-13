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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adalet Bakanı Gürlek: Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı

        Adalet Bakanı Gürlek: Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını ve 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında Yazıcıoğlu dosyasında, daha önce "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yargılanan eski emniyet amiri Dursun Özmen de yer alıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı

        Adalet Bakanı Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu soruşturmanın millet vicdanında derin iz bıraktığını ve yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında geldiğini belirterek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi amacıyla yargı makamları ile kolluk kuvvetlerinin güçlü koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Paylaşımda, soruşturmanın 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiği hatırlatılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği bildirildi.

        29 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini kaydetti.

        25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'daki 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA 2 ŞÜPHELİ HAPİSTE

        Paylaşımda, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiği belirtilirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

        BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

        DHA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyona ilişkin, açıklama yaptı.

        Açıklamada; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ahmet T., Bekir C., Cemal Ş., Ebubekir S. Y., Sedat K., Dursun Özmen, Nedim B., Ersöz S., Nusret M., Ferudun S., Gülseren Ö., Halil İbrahim A., Hikmet T., Recep E., İsmail K., Kerem M., Mehmet Ç., Mehmet S., Melike Sinem U., Suat K., Fatih B., Tezcan K., Ali A., Şerife A. ve Kenan K.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerden Nihat B. ve İrfan Y.'nin yurt dışında olduğu, Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın ise cezaevinde olduğu belirtildi.

        Gözaltına alınanlar arasında Yazıcıoğlu dosyasında daha önce "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yargılanan eski emniyet amiri Dursun Özmen de yer alıyor.

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