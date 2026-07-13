Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları

        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları

        14 Temmuz'da Yengeç burcunda gerçekleşecek Yeniay; aile, duygular ve yeni başlangıçlar alanında etkili olurken, Yengeç burcundaki Merkür retrosu 23 Temmuz'a kadar geçmiş konuları ve yarım kalan meseleleri gündemde tutuyor. Peki 13-19 Temmuz haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 09:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları

        Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı, 14 Temmuz'da Yengeç burcunda gerçekleşecek Yeniay. Yeniay ile beraber duygular, aile, ev, güven duygusu ve yeni başlangıçlar ön plana çıkıyor.

        Hayatınızda kök salmak istediğiniz alanlarda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Ancak Yengeç burcundaki Merkür retrosu 23 Temmuz'a kadar devam ettiği için bu başlangıçları sağlam temeller üzerine kurmak, acele kararlar vermemek ve geçmişten gelen konuları da göz önünde bulundurmak önemli olacak.

        Peki 13-19 Temmuz haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

        Sevgili Koçlar, Yeniay aile ve ev hayatınızı hareketlendiriyor. Yaşam alanınızla ilgili yeni kararlar alabilir, aile bağlarınızı güçlendirebilirsiniz.

        REKLAM

        Sevgili Boğalar, görüşmeler, kısa yolculuklar ve önemli konuşmalar gündeminizde. Kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.

        Sevgili İkizler burçları, maddi konularda yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Gelir-gider dengenizi yeniden düzenlemek için uygun bir hafta.

        Sevgili Yengeçler, Yeniay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Kendinizle ilgili yeni bir sayfa açmak, görünüşünüzü ya da hayatınıza bakış açınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.

        Sevgili Aslanlar, biraz yavaşlayıp kendinize zaman ayırmanız gerekebilir. Geçmişi geride bırakıp ruhsal anlamda yenilenme fırsatı yakalayabilirsiniz.

        Sevgili Başaklar, sosyal çevreniz genişliyor. Yeni insanlar tanıyabilir, geleceğe dair hedeflerinizi yeniden şekillendirebilirsiniz.

        Sevgili Teraziler, kariyerinizde yeni bir başlangıç yapma isteği artabilir. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirirken detayları gözden kaçırmayın.

        Sevgili Akrepler, eğitim, seyahat ve yurt dışı bağlantılı konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ufkunuzu genişletecek fırsatlar kapınızı çalabilir.

        REKLAM

        Sevgili Yaylar, ortak gelirler ve finansal konular gündeminizde. Bütçenizi yeniden planlamak için uygun bir hafta.

        Sevgili Oğlaklar, Yeniay ikili ilişkiler alanınızı aydınlatıyor. İlişkinizde yeni bir dönem başlayabilir ya da önemli bir konuşma yapabilirsiniz.

        Sevgili Kovalar, günlük düzeninizde ve çalışma hayatınızda yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza ve yaşam rutininize daha fazla özen gösterin.

        Sevgili Balıklar, aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcılığınız canlanıyor. Kalbinizi heyecanlandıran yeni başlangıçlar sizi bekliyor olabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir öğretmenin en büyük serveti!

        Kahramanmaraş'ta, emekli öğretmen Halide Akben, 29 yıl önce liseden öğrencisi olan Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin kapalı yöntemle yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Akben, "Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir. Gurur kaynağımızdır" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Ceren daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Ceren daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!
        MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Trossard'da işlem tamam!
        Trossard'da işlem tamam!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?