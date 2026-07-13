Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi? Yapay zeka 12 burcun giyim tarzını tasvir etti!

AKREP

Gizemli ve güçlü duruşunu modasına da taşıyan Akrep, net çizgilere sahip parçaları tercih ediyor. Siyah başta olmak üzere koyu tonlar, kaliteli deri detayları ve sade ama etkileyici kombinler stilini tanımlıyor. Fazla desen ya da gösteriş yerine güçlü bir duruş sergileyen kıyafetleri seçiyor. Az parçayla maksimum etki yaratmak onun stil anlayışının temelini oluşturuyor.