Kız kıza tatil
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile Çağla Şimşek, arkadaşları Büşra Işık ile Bodrum Gölköy'de denizde kürek sörfü yaparken görüntülendi
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 08:04 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş ile Çağla Şimşek, Bodrum'da tatil yapıyor.
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Genç oyuncular, kendilerine eşlik eden arkadaşları Büşra Işık ile Gölköy'deki bir plajda görüntülendi.
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Kız kıza tatil yapan ünlü isimler, birlikte kürek sörfü yaptı.
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Nilsu Berfin Aktaş, puantiyeli bir bikini giymeyi tercih ederken Çağla Şimşek'in ise mavi renkli bir bikini giydiği görüldü.
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Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ekip, eğlenceli anlar yaşayarak objektiflere renkli kareler verdi.
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Nilsu Berfin Aktaş, denizde keyif yaptıktan sonra bir ara plajda kahve falı baktırdı.
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