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        Kız kıza tatil

        Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile Çağla Şimşek, arkadaşları Büşra Işık ile Bodrum Gölköy'de denizde kürek sörfü yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 08:04 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş ile Çağla Şimşek, Bodrum'da tatil yapıyor.

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        Genç oyuncular, kendilerine eşlik eden arkadaşları Büşra Işık ile Gölköy'deki bir plajda görüntülendi.

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        Kız kıza tatil yapan ünlü isimler, birlikte kürek sörfü yaptı.

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        Nilsu Berfin Aktaş, puantiyeli bir bikini giymeyi tercih ederken Çağla Şimşek'in ise mavi renkli bir bikini giydiği görüldü.

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        Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ekip, eğlenceli anlar yaşayarak objektiflere renkli kareler verdi.

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        Nilsu Berfin Aktaş, denizde keyif yaptıktan sonra bir ara plajda kahve falı baktırdı.

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        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        #Nilsu Berfin Aktaş
        #Çağla Şimşek
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