Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplayacak. Kabine toplantısında; F-35 savaş uçaklarının alımı, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde atılması beklenen adımlar, enflasyon ve fiyat istikrarı ile küresel gelişmelerin yanı sıra ABD-İran arasında tekrar tırmanan gerilimin de ele alınması bekleniyor
Kabine toplantısı bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda; iç ve dış politikadaki konular masada olacak.
'F-35 ALIMI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE'
NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleşecek toplantıda, ABD-İran arasında tırmanan gerilimin yanı sıra F-35 alımı önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bunun yanı sıra "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılması beklenen adımlar da dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.
'15 TEMMUZ ANMA TÖRENLERİ'
15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yurt genelinde yapılacak anma törenlerine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar da Kabine'de ele alınacak.
'ENFLASYON VE FİYAT İSTİKRARI'
Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımalarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması için kameraların karşısına geçecek.