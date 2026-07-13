Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar

        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplayacak. Kabine toplantısında; F-35 savaş uçaklarının alımı, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde atılması beklenen adımlar, enflasyon ve fiyat istikrarı ile küresel gelişmelerin yanı sıra ABD-İran arasında tekrar tırmanan gerilimin de ele alınması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 08:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar

        Kabine toplantısı bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda; iç ve dış politikadaki konular masada olacak.

        'F-35 ALIMI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

        NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleşecek toplantıda, ABD-İran arasında tırmanan gerilimin yanı sıra F-35 alımı önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bunun yanı sıra "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılması beklenen adımlar da dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.

        REKLAM

        '15 TEMMUZ ANMA TÖRENLERİ'

        15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yurt genelinde yapılacak anma törenlerine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar da Kabine'de ele alınacak.

        'ENFLASYON VE FİYAT İSTİKRARI'

        Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımalarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması için kameraların karşısına geçecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çankaya Belediyesi'ne operasyon

        Ankara'da, Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda isim için gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçleri, belediye binasında arama başlattı. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Ceren daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Ceren daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!
        MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Trossard'da işlem tamam!
        Trossard'da işlem tamam!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?