Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
2002 Dünya Kupası şampiyonu ve Ballon d'Or sahibi Brezilyalı eski futbolcu Kaká, FIFA Dünya Kupası için bulunduğu ABD'de Florida'nın lüks sahil bölgesi Bal Harbour'da 8,725 (410 milyon TL) milyon dolara okyanus manzaralı bir rezidans satın aldı
Eski Brezilyalı futbolcu Ricardo Izecson dos Santos Leite, bilinen adıyla Kaká, ABD'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası organizasyonu sırasında Florida'daki emlak yatırımlarıyla da gündeme geldi.
2002 yılında Brezilya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan ve kariyerinde Ballon d'Or ödülünü kazanan Kaká'nın, Miami Beach'in kuzeyinde yer alan lüks Bal Harbour bölgesindeki Oceana Bal Harbour projesinden 8,725 milyon dolar değerinde bir rezidans satın aldığı bildirildi.
Yaklaşık 311 metrekare büyüklüğündeki konutun üç yatak odası ve dört banyosu bulunuyor. Atlantik Okyanusu'na bakan geniş terasa sahip dairenin iç tasarımı Ukraynalı tasarım firması Yodezeen tarafından gerçekleştirildi. Tapu kayıtlarına göre Kaká, 14. katta yer alan daire için metrekare başına yaklaşık 28 bin dolar ödedi.
Lüks konut projesinde okyanus kıyısında yüzme havuzları, spa, tenis kortları, fitness alanları ve özel güvenlik hizmetleri gibi ayrıcalıklar sunuluyor.
43 yaşındaki eski futbolcu, kariyerinde São Paulo, AC Milan, Real Madrid ve Orlando City formalarını giydi. Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Kaká, 2007 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuş, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ile İtalya ve İspanya liglerinde de şampiyonluk yaşamıştı.
ABD'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası organizasyonu nedeniyle çok sayıda eski futbolcu, sporcu ve yatırımcının Florida'da bulunduğu dönemde gerçekleşen satın alma işlemi, Miami'nin küresel spor organizasyonlarının da etkisiyle uluslararası lüks konut yatırımcılarının ilgisini çekmeye devam ettiğini gösterdi.