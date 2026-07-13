Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım

Meta, bu hafta kullanıma sunulan ve kullanıcıların herkese açık Instagram hesaplarını kullanarak görseller oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka özelliğini, gizlilik endişeleri nedeniyle yaygın eleştiriler aldıktan sonra kullanımdan kaldırdığını açıkladı.

Meta yaptığı açıklamada "Amacımız, kullanışlı bir yaratıcı araç sağlamak ve insanlara kamuya açık içeriklerinin bu şekilde referans gösterilip gösterilmeyeceği konusunda kontrol imkanı vermekti. Bu özelliğin beklentileri karşılamadığı yönündeki geri bildirimleri aldık, bu nedenle artık kullanılamıyor" ifadelerini kullandı.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Salı günü ilk görüntü oluşturma modeli olan Muse Image'ı piyasaya sürmüştü. Meta AI sohbet robotuna entegre edilen bu özellik, fotoğrafları kullanabiliyor ve kullanıcıların oluşturulan görüntüleri doğrudan çizimler aracılığıyla düzenlemesine olanak tanıyordu. Bu özellik, gizlilik endişeleri ve kullanıcılar için otomatik olarak etkinleştirilmesi nedeniyle kısa sürede tepkiyle karşılaştı. Hacks dizisiyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Hannah Einbinder, Instagram'da bu özelliğin otomatik olarak etkinleştirildiğini belirterek kullanıcıları kapatmaya çağırmıştı. Oyuncuları ve diğer medya profesyonellerini temsil eden sendika SAG-AFTRA da Perşembe günü üyelerine ve diğer Instagram kullanıcılarına bu özelliği devre dışı bırakmaları çağrısında bulunmuştu. Meta'nın bu özelliği kaldırma kararı sonrasında SAG-AFTRA bu adımı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.