Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık

Yeni abone katılımında düşüş belirtileri olduğuna dair endişelerin ardından Netflix , izleyicilerini elde tutmak için yayın hizmetlerinde radikal bir değişiklik yapmayı değerlendiriyor.

Wall Street Journal'a konuşan kaynaklara göre Netflix yöneticileri , kullanıcı etkileşimini artırmak amacıyla yayın hizmetine canlı yayın kanalları eklemeyi önerdi. Kaynaklara göre, bu canlı yayın kanallarında belirli türlerdeki filmler ve diziler kesintisiz olarak yayınlanacak.

Haberde ayrıca, NBC Universal'ın Peacock'u gibi üçüncü taraf yayın hizmetlerinin de Netflix uygulaması üzerinden sunulabileceğini de öne sürüldü. Bunun, Apple ve Amazon'un yayın platformları aracılığıyla sunulan diğer hizmetlere benzer şekilde işleyeceği belirtildi.

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DÜNYA KUPASI'NIN YAYIN HAKLARI DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan ABD medyasının aktardığına göre Disney ve Alphabet'e bağlı YouTube ile beraber Netflix de 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ABD yayın hakları için Fox'a rakip olacak.

Kaynakların belirttiğine göre, medya yöneticileri her turnuva için 1,5 milyar ila 2 milyar dolar arasında bütçe ayırıyor. FIFA ile potansiyel medya ortakları arasındaki görüşmelerin önümüzdeki üç ay içinde başlaması bekleniyor.

2022'den BU YANA DEĞİŞİM SÜREÇLERİ YAŞANIYOR

Netflix, son yıllarda birçok değişiklik kararı açıklamasıyla gündem olmuştu. Bunlardan biri de 2022'de ABD'de reklam destekli abonelik seçeneğiydi. Yayın devi ayrıca abonelerine sunulan canlı yayın programlarının sayısını da artırmış, bazı WWE etkinlikleri ve NFL maçları platform üzerinden yayınlama kararı almıştı.

Şirket, Warner Bros. Discovery'yi satın alma konusunda da ilgi duyduğunu ifade etmiş ancak Şubat ayında Paramount Skydance'ın rekabeti nedeniyle teklifini artırmayacağını doğrulamıştı.

HİSSELERİ SON 12 AYDA YÜZDE 40 DEĞER KAYBETTİ

Wall Street Journal'a göre Netflix'in hisseleri son 12 ayda yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.

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Analiz firması Nielsen'in yayın organına verdiği bilgiye göre, Netflix'in televizyon izlenme oranlarındaki payı bu yıl Nisan ayında yüzde 7,8'e düştü.

Habere göre Netflix rakiplerinin çoğu gibi, son yıllarda abonelik ücretlerindeki artışlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Şirket, yılın başlarında fiyatlarına zam yaparak standart ve premium planlarının aylık maliyetini 2 dolar yükseltti. Reuters'e göre yayın platformunun Mart ayında 325 milyondan fazla abonesi vardı. Yeni fiyatlar Netflix'in ABD-Kanada bölgesindeki abone başına ortalama gelirinde yıllık yüzde 6'lık bir artışa yol açacak.

Türkiye'de ise Netflix'in aylık plan ücretleri 189,99 TL ile 379,99 TL arasında değişiyor.

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