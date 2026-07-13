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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı

        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında, bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 09:02 Güncelleme:
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        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı

        Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin sanal medya hesaplarından paylaştığı ortak açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünü idrak ederken; vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve milli irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadelemiz, aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, 15 Temmuz'dan bu yana bütün kurumlarıyla büyük bir arınma seferberliği yürütmüş; milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kasteden bu ihanet şebekesine karşı tavizsiz bir mücadele ortaya koymuştur.

        Bu kapsamda; 81 il Cumhuriyet başsavcılığımızın, 81 il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlıklarımızla FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde, bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmıştır" denildi.

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        "MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada ayrıca, "Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin bulunduğu iller Ankara, İzmir ve İstanbul olurken; diğer illerimizde de örgütün güncel yapılanmalarına, mahrem yapılanmasına ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

        Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

        Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilinciyle; şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sahip çıkacağız" ifadelerine yer verildi.

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