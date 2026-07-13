'Jurassic Park' yıldızı Sam Neill hayatını kaybetti

Steven Spielberg'in yönettiği 'Jurassic Park' filminde Dr. Alan Grant karakterini canlandırmasıyla dünya çapında ün kazanan Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Neill'in vefat haberini ailesi duyurdu. Ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken, Neill'in kanseri yendiği biliniyor.

2022 yılında kan kanserinin bir türü olan 3. evre anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma teşhisi konulan Neill, yakın zamanda kanseri tamamen yendiğini açıklamıştı.

Neill, kemoterapinin işe yaramamasının ardından ölümden nasıl kıl payı kurtulduğunu ve hayatını kurtaran pahalı, son teknoloji ürünü tedaviyi ayrıntılı olarak anlatmıştı.

SON ARZUSU YENİ BİR FİLMDİ

Nisan ayında verdiği röportajda, "Yaklaşık beş yıldır bir lenfoma türüyle yaşıyorum ve kemoterapi görüyordum. Oldukça berbat bir süreçti ama beni hayatta tutuyordu" diyen Neill, "Sonra kemoterapi işe yaramayı bıraktı. Çaresiz kaldım ve ölecek gibiydim" şeklinde konuşmuştu. Neill, CAR T hücre tedavisi adı verilen ve kan hücrelerini genetik olarak değiştiren bir tedavi gördüğünü, bu sayede hastalıktan kurtulduğunu aktarmıştı.

Hayata yeniden tutunan Neill, yeniden oyunculuğa dönmeyi planlıyordu. Ünlü aktör, "Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.

Gerçek adı Nigel John Dermot Neill olan aktör, 1947 yılında Kuzey İrlanda'nın Omagh kentinde, İngiliz bir anne ve İngiliz ordusunda görev yapan Yeni Zelandalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Aile, 1954 yılında Yeni Zelanda'ya taşındı.

Yerel kanallardaki rollerin ardından 1977 yapımı 'Sleeping Dogs' filmiyle çıkış yapan Neill, daha sonra 'My Brilliant Career', 'Omen III', 'Possession', 'Evil Angels', 'The Hunt for Red October' ve 'Ivanhoe' gibi yapımlarda rol aldı.

Oyuncu, 1993 yılında Jane Campion imzalı Oscar ödüllü 'The Piano' filmindeki performansıyla büyük övgü aldı.

Uzun yıllar süren parlak kariyerinde 150'den fazla yapımda rol alan Neill, kariyeri boyunca Emmy ve Altın Küre ödüllerine aday gösterildi, prestijli AACTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Oyuncu, sanata ve sinemaya yaptığı büyük katkılardan dolayı 2022 yılında Yeni Zelanda tarafından verilen şövalyelik ünvanını alarak "Sir" ilan edildi.