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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı

        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı

        Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avustralya'da 2026 model olarak satılan 1.265 aracın aslında 2025 model yılına ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından etkilenen müşterilere tam para iadesi teklif etti. Şirket, hatanın idari bir yanlışlıktan kaynaklandığını savundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 09:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı

        Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avustralya'da 1.265 müşteriye 2026 model yılı olarak satılan araçların gerçekte 2025 model yılı üretimi olduğunun anlaşılması üzerine tam para iadesi kararı aldı. Şirket, olayın "idari bir hata" nedeniyle yaşandığını belirtirken, müşterilerin isterlerse araçlarını iade ederek yeni bir satın alma işlemi gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

        Sorun, araçların teknik özelliklerinden değil, satış sözleşmeleri ve resmi belgelerde yer alan model yılı bilgisinden kaynaklandı. Müşterilere teslim edilen otomobiller mekanik olarak herhangi bir farklılık taşımamasına rağmen, belgelerde 2026 model olarak belirtilen araçların üretim yılı 2025 çıktı.

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        "ALDATMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

        İlk aşamada etkilenen müşterilere yaklaşık 1.100 Avustralya doları tutarında, teslimat ücretine karşılık gelen bir ödeme öneren BYD, tepkilerin ardından politikasını değiştirdi. Şirketin Avustralya Halkla İlişkiler Direktörü Paul Ellis, tüm müşterilere tam para iadesi seçeneği sunacaklarını belirterek, "Herhangi bir aldatma söz konusu değildi. Müşteriler tam para iadesi alabilecek, isterlerse daha sonra yeniden BYD satın alabilecekler" dedi.

        Bazı müşteriler ise asıl endişelerinin aracın ikinci el değeri ve sigorta işlemleri üzerinde oluşabilecek olumsuz etkiler olduğunu dile getirdi. Araçlarda donanım veya performans açısından bir farklılık bulunmasa da model yılının ikinci el piyasasında değer kaybına yol açabileceği ifade edildi.

        Öte yandan Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), ülkedeki tüketici yasalarına göre satılan ürünlerin satış sırasında belirtilen tanımla uyumlu olması gerektiğini hatırlattı. Kurum, ürünün tanımıyla uyuşmayan durumlarda tüketicilerin çeşitli yasal haklara sahip olduğunu ve şirketlerin müşterilerle doğrudan çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

        Olay, BYD'nin Avustralya pazarında hızla büyüdüğü bir dönemde yaşandı. Son dönemde elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modelleriyle satışlarını hızla artıran şirket, ülkede Toyota'nın ardından en çok satış yapan otomobil markalarından biri konumuna yükselmiş durumda.

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