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        Beşiktaş'ta Trossard’la ilk bölüm tamam!

        Beşiktaş, yaz transfer döneminin ilk bölümünü planladığı takviyelerle tamamladı. Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Leandro Trossard transferlerini bitirerek öncelikli bölgeleri güçlendirdi. Avrupa Ligi kadro bildirimini tamamlamaya hazırlanan Beşiktaş, Midtjylland maçının ardından ikinci transfer operasyonunda stoper, hücumcu orta saha, sağ kanat ve forvet takviyelerine odaklanacak.

        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        Beşiktaş yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Son olarak Leandro Trossard ve kulübü Arsenal ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, acil ihtiyaç olan bölgelere takviyelerini de tamamlamış oldu.

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        Futbolun başına Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Önder Özen’i getiren Beşiktaş, teknik direktörlüğü ise Vincenzo İtaliano’ya teslim etti.

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        Kaleci, sol bek, sol kanat takviyesini öncelik olarak belirleyen siyah-beyazlılar, ilk olarak defansın soluna Kassoum Ouattara transferini açkladı.

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        Kanat rotasyonuna Clermont forması giyen İlhan Fakılı’yı transfer eden Beşiktaş, Ersin Destanoğlu’nun ayrılığı ile boşalan kaleye Bayern Münih’ten Alexander Nübel ve Başakşehirden Doğan Alemdar hamlelerini yaptı.

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        Orta alana geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelen, serbest durumdaki Salih Özcan’ı transfer eden Beşiktaş, son olarak sol kanat için uzun süredir peşinde olduğu Leandro Trossard ile her konuda anlaşmaya vardı.

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        Siyah-beyazlılar, ilk etapta planladığı transferleri Avrupa Ligi 2. Ön elemesindeki Midtjylland maçına yetiştirirken Trossard’ın 2. Maçta kadroda olması bekleniyor.

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        Beşiktaş, Avrupa Ligi için 18 Temmuz saat 01.00’e kadar bildirimde bulunacak. Midtjylland maçı sonrası ise transferde ikinci bölüm başlayacak.

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        Siyah-beyazlılarda bu süreçte orta alana hücuma dönük takviye, defansa sol stoper, sağ kanada takviye, geleceğe dönük gurbetçi hamleleri ve forvet transferi hedefleniyor.

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