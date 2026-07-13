Prenses Kate Middleton ve Prens William Wimbledon finalinde! Tenis maçına ünlü akını
Prenses Kate Middleton ve Prens William'ın çocuklarıyla birlikte katıldığı ve Middleton'ın, kazanana kupasını takdim ettiği Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde ünlüler geçidi yaşandı. Dustin Hoffman'dan Nicole Kidman'a, Rami Malek'ten Jennifer Lopez'e birbirinden ünlü isimler seyirci koltuklarındaydı
Prens William ve Prenses Kate Middleton, Wimbledon'da çocuklarıyla birlikte tenis maçı seyretti.
Kraliyet çifti, 13 yaşındaki en büyük oğulları Prens George ve 11 yaşındaki kızları Prenses Charlotte'ı da yanlarına alarak, Londra'daki All England Lawn Tennis and Croquet Club'da düzenlenen final maçında hazır bulundu. Çiftin en küçük çocuğu, 8 yaşındaki Prens Louis ise ailesine tenis maçı seyretmek üzere katılmadı.
Kraliyet ailesi, İtalyan Jannik Sinner ile Alman Alexander Zverev arasında oynanan maçı heyecanla seyretti. Maç esnasında Prenses Kate, kızı Charlotte'la maça dair sohbet etti.
Prens William da yan yan yana oturduğu oğlu George ile maç hakkında konuştu.
Sıcak havadan etkilenen Prens George, bir ara mini el fanıyla serinlemeye çalıştı.
2026 turnuvasının final maçında Jannik Sinner, Alexander Zverev'i yendi. Sinner, 3-1'lik galibiyetle Wimbledon'ı üst üste ikinci kez kazandı ve rakibine karşı galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Galler Prensesi Middleton, Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinin ardından şampiyonluk kupasını İtalyan tenisçi Jannik Sinner'a takdim etti. Sinner, kupasını Middleton'ın elinden alırken kendisine şık bir reveransla teşekkür etti.
Prenses Kate, maçtan sonra Sinner ile sohbet ederek, bu seviyede bir tenis izlemenin çocukları George ve Charlotte için son derece ilham verici olduğunu dile getirdi.
Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın resmi hamisi konumunda. 2016 yılında Kraliçe Elizabeth'ten devraldığı bu görevle birlikte turnuvanın en büyük destekçilerinden biri haline geldi. Bu rolüyle düzenli olarak Wimbledon'a katılıyor ve turnuvanın kazananlarına şampiyonluk kupalarını takdim ediyor.
Tenis tutkusuyla da bilinen Prenses Kate, kraliyet locasından seyrettiği final müsabakasında şıklığıyla da dikkat çekti.
Maçın kraliyet ailesinin yanı sıra pek çok ünlü seyircisi de vardı.
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, oyuncu Tom Hiddleston ile yan yana maçı seyretti.
Rami Malek, Vogue'un Şef Editörü Anna Wintour ile birlikteydi.
Anna Wintour'ın diğer yanında Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman vardı.
Nicole Kidman, Sienna Miller ve Anna Wintour, samimi bir sohbet içinde görüntülendi.
Hollywood yıldızları Nicole Kidman ve Sienna Miller ile şarkıcı Raye aynı kareye girdi.
Oyuncular Ben Stiller ve Ben Curtis, seyirci koltuklarında koyu bir sohbete daldı.
Birbirlerini uzun zamandır görmeyen Dustin Hoffman ile Sienna Miller sarılarak özlem giderdi.
Nicole Kidman, Rami Malek ve Ben Curtis