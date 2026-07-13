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        Haberler Dünya ABD'de aşırı sıcak dalgası alarmı: 58 milyon kişi için uyarı yapıldı!

        ABD'de aşırı sıcak dalgası alarmı: 58 milyon kişi için uyarı yapıldı!

        ABD'nin batı kesimlerini etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle 58 milyon kişiye yönelik uyarı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        ABD'de 58 milyon kişi için uyarı!

        ABD'nin batı kesiminde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 58 milyon kişiye yönelik uyarı yapıldığı bildirildi.

        CBS News televizyonunun haberine göre ABD'nin batı kesimlerini etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi.

        Buna göre ülkenin batısındaki birçok eyalette 58 milyon kişiye yönelik "sıcak hava uyarısı" yapıldı.

        Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) yapılan açıklamada, batı bölgelerindeki birçok yerde sıcaklıkların rekor seviyelerde olduğuna işaret edildi.

        Açıklamada, "Aşırı yüksek gündüz sıcaklıkları ve potansiyel olarak rekor seviyedeki gece sıcaklıkları, sınırlı hava değişimi nedeniyle gelecek birkaç gün içinde artan ısı stresine yol açacak." ifadesine yer verildi.

        Meteoroloji uzmanları, gece yüksek seyredecek sıcaklıkların vücudun serinlemesini zorlaştırarak ısıya bağlı hastalık riskini artıracağı uyarısında bulundu.

        Aşırı sıcakların tehdit ettiği eyalet ve şehirlerin arasında Montana, Salt Lake City, Utah, Dakota, Los Angeles, Colorado, Philadelphia, Louisiana, New Orleans ve Missouri yer alıyor.

        Tehlikeli sıcakların hafta sonuna kadar batı bölgelerini merkeze alacağı, sonraki dönemde doğuya doğru yayılabileceği tahmininde bulunuldu.

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