Bu yılın üçüncü sıcak hava dalgasını yaşayan İngiltere'de sıcaklıklar düzenli olarak 34 derecenin üzerine çıkıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, pek çok kişi güneş yanıklarından korunmaya ve yeterli su tüketmeye odaklanırken, ilaçların doğru sıcaklıkta saklanması da en az bunlar kadar önemli.

İngiltere Genel Eczacılık Konseyi (General Pharmaceutical Council), ilaçların doğru sıcaklıkta muhafaza edilmesinin kalitelerini, etkinliklerini ve güvenliklerini korumak açısından kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

"BUZDOLABINDA İLAÇLAR 2-8°C ARASINDA TUTULMALI"

Uzmanlar, buzdolabında saklanması gereken ilaçların 2-8°C arasında tutulmasını, oda sıcaklığında saklanması önerilen ilaçların ise 15-25°C arasında muhafaza edilmesini tavsiye etti.

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Sıcaklık 25°C üzerine çıktığında, insanların sıklıkla otomobil, mutfak veya banyo gibi nemli ortamlarda sakladığı bazı ilaçların etkinliği azalabiliyor.

İlaçlar aşırı ısındığında kimyasal yapıları değişebiliyor; kremler ayrışabiliyor, sıvı ilaçlar buharlaşabiliyor, kapsüller ise yumuşayabiliyor veya eriyebiliyor.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) Baş Tıbbi Yetkilisi Alison Cave, yılın başlarında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Arabada, çantada ya da güneş gören pencere kenarında bırakılan ilaçların ihtiyaç duyduğunuz anda gerektiği gibi çalışmayabileceğini unutmamalısınız."

ZAYIFLAMA İĞNELERİ VE İNSÜLİN RİSK ALTINDA

Doğru saklama koşulları özellikle buzdolabında muhafaza edilmesi gereken zayıflama enjeksiyonları için büyük önem taşıyor.

Bazı zayıflama iğneleri oda sıcaklığında 30 güne kadar saklanabilse de, sıcak hava dalgalarında aşırı sıcağa maruz kaldıklarında yapıları bozulabiliyor ve etkinlikleri azalabiliyor.

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Aynı durum, diyabet tedavisinde kan şekerini düşürmek için kullanılan insülin için de geçerli.

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI DA DOĞRU SONUCU VERMEYEBİLİYOR

Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılan inhalerler de yüksek sıcaklıklardan etkilenebiliyor. Bunun nedeni, cihazların içindeki gazların sıcak havada genleşmesi.

Bu inhalerlerde bulunan temel itici gaz olan hidrofloroalkan (HFA), ilacın akciğerlere ulaşmasını sağlayarak hastaların nefes almasına yardımcı oluyor.

Uzmanlar ayrıca diyabet hastalarının kan şekeri ölçmek için kullandıkları kan şekeri ölçüm cihazlarının da sıcak ve nemli ortamlarda daha az güvenilir sonuç verebileceğini belirtti.

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2014 yılında Journal of Science and Technology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, yüzde 83 nem oranı, bu cihazların hatalı ölçüm yapmasına neden olabiliyor.

İLAÇLAR NASIL KORUNMALI?

Araştırmalar, birçok kişinin ilaçlarını mutfak ve banyolarda sakladığını gösteriyor. Oysa bu alanlarda sıcaklık ve nem sürekli değiştiği için uzmanlar ilaçların daha serin ortamlarda ve önerilen sıcaklık aralığında muhafaza edilmesini tavsiye ediyor.

İlaçları sıcak havalarda korumak için alınabilecek bazı basit önlemler şöyle:

* İlaçları sıcak alanlardan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

* Günün serin saatlerinde pencereleri açarak ve vantilatör kullanarak ortamın serin kalmasını sağlayın.

* Seyahat sırasında ilaçları yalıtımlı taşıma çantaları veya soğuk muhafaza çantalarında taşıyın.

Ancak ilaçları doğrudan buz akülerinin yanına koymayın. Çünkü donmaları da ilaçlara zarar verebilir.

Uzmanlar, aşırı sıcağa maruz kaldığını düşündüğünüz bir ilacın yapısında değişiklik olabileceğinden endişe ediyorsanız mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmanız gerektiğine dikkat çekti. Son olarak, her ilacın prospektüsünde yer alan saklama koşullarına mutlaka uyulması gerektiğinin altı çizildi.