Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan 39 yaşındaki Serhat Yıldırım, yaklaşık 5 ay önce çalıştığı sırada aniden bayıldı. İlk başta yaşadıklarını yoğun iş temposu ve yorgunluğa bağlayan Yıldırım, bir ay sonra ikinci kez bayılmasının ardından yapılan tetkiklerde beyninde arteriovenöz malformasyon (AVM) olarak bilinen damar yumağı bulunduğunu öğrendi. Türkiye'ye gelerek Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Zafer Toktaş ve Doç. Dr. Murat Atar’a başvuran Yıldırım, girişimsel radyoloji ve mikrocerrahinin birlikte uygulandığı iki aşamalı tedaviyle sağlığına kavuştu.

"SAĞLIK SORUNLARINI YORGUNLUĞA BAĞLAYIP GEÇİŞTİRMESİNLER"

Yıldırım, "Benim yaptığım hatayı kimse yapmasın. Sağlık sorunlarını yorgunluğa bağlayıp geçiştirmesinler. Bugün geriye dönüp baktığımda, iyi ki ameliyat olma kararını vermişim diyorum” dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan ve şoförlük yapan 39 yaşındaki Serhat Yıldırım, yaklaşık 5 ay önce çalışırken aniden bayıldı. Gözlerini hastanede açan Yıldırım, yaşadıklarını iş yoğunluğu ve düzensiz çalışma saatlerine bağlayarak üzerinde durmadı. Yaklaşık bir ay önce ikinci kez bayılması üzerine yapılan incelemelerde beynindeki damarlarda anormal bir yapı tespit edildi. Kıbrıs'ta tedavisinin mümkün olmadığının belirtilmesi üzerine İstanbul'a gelen Yıldırım'a, Memorial Ataşehir Hastanesi'nde yapılan ileri tetkikler sonucunda beyinde damar yumağı olarak bilinen arteriovenöz malformasyon (AVM) tanısı konuldu. Prof. Dr. Zafer Toktaş, Doç. Dr. Murat Atar ve ekibi tarafından uygulanan iki aşamalı tedavinin ardından Yıldırım sağlığına kavuştu.

"İLK BAŞTA YAŞADIKLARIMI YORGUNLUĞA BAĞLADIM"

Hastalık sürecini anlatan Serhat Yıldırım, “Hastalığımın ilk belirtisi yaklaşık beş ay önce, bir işte çalışırken ortaya çıktı. Hiç beklemediğim bir anda aniden bayıldım. Gözlerimi açtığımda ise Kıbrıs'ta bir hastanedeydim. Ancak hastaneye gittiğimde hiçbir şey hatırlamıyordum. Nasıl bayıldığımı, neler yaşandığını bilmiyordum. Oradaki insanlar ambulans çağırmışlar ve hastaneye kaldırılmışım. Kendime geldim ama yaşananlara dair hiçbir anım yoktu. İlk başta bunu iş yoğunluğuna ve yorgunluğa bağladım. Çok üzerinde durmadım ve geçici bir durum olduğunu düşündüm. Ancak yaklaşık bir ay önce aynı durumu tekrar yaşadım. Bir arkadaşımla birlikte bir yere gitmiştik ve onun arabasındaydık. Bir anda yine bayıldım. Gözlerimi açtığımda bu kez hastanede, MR cihazının içindeydim. Yine hiçbir şey hatırlamıyordum. Arkadaşıma ne olduğunu sorduğumda bana, aniden gözlerimin kapandığını, ağzımdan köpük gibi sıvı geldiğini ve titremeye başladığımı söyledi. Buna rağmen ben yine yaşadıklarımı yoğun tempoya ve yorgunluğa bağladım. Çünkü işlerimiz oldukça yoğun ve çalışma saatlerimiz de düzenli değil” diye konuştu.

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"KIBRIS’TA TEDAVİ OLAMAYACAĞIMI SÖYLEDİLER"

Yapılan değerlendirmelerin ardından beynindeki damarlarla ilgili ciddi bir problem tespit edildiğini söyleyen Yıldırım, “Daha sonra Kıbrıs'ta yaşayan ve belediyede çalışan manevi ablama bu durumu anlattım. Ona aniden bayıldığımı söyledim. Sağ olsun, beni hemen hastaneye götürdü ve oradaki doktorlarla görüştük. Doktorumuz, beynimde damarlarla ilgili bir problem olduğunu ancak bunun tedavisinin Kıbrıs'ta yapılamayacağını söyledi. Ameliyatın ve tedavinin burada gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti. Çekilen MR görüntülerini aldık ve manevi ablam, bir aracı vasıtasıyla bunları Türkiye'deki hastaneye, Zafer Hoca'ya gönderdi. Zafer Hoca görüntüleri inceledikten sonra, bu MR sonuçlarıyla kesin bir değerlendirme yapamayacağını ve benim İstanbul'a gelmem gerektiğini söylemiş. Kendi tetkiklerini yaparak teşhisi bizzat koyması gerektiğini belirtmiş. Sağ olsunlar, iki gün içinde hemen biletim alındı ve İstanbul'a geldim. Zafer Hoca beni gelir gelmez karşıladı. Burada üç kez MR, iki kez de tomografi çekildi. Yapılan tetkiklerin ardından Zafer Hoca beni yanına çağırdı ve beynimdeki damarlardan birinde genişleme olduğunu söyledi. Bu genişlemenin diğer damarları etkilediğini ve damarların yumak şeklinde bir yapı oluşturmasına neden olduğunu anlattı” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM"

Doktorların söz konusu damarsal yapının mutlaka çıkarılması gerektiğini söylediğini aktaran Yıldırım, “Hocamız, bu damarın mutlaka alınması gerektiğini söyledi. Aksi halde patlama riski bulunduğunu, bunun sonucunda görme kaybı yaşayabileceğimi hatta hayatımı kaybedebileceğimi ifade etti. Bunları duyduğumda büyük bir şok yaşadım. Bu nedenle Zafer Hoca'dan düşünmek için üç dört gün süre istedim. Çünkü gerçekten çok zor bir karardı. Bu süreçte hocalarım her gün yanıma gelip benimle konuştular ve moral verdiler. Bana bunun yapılması gereken bir ameliyat olduğunu, korkmamam gerektiğini söylediler. Ameliyat sonrasında bu sorundan tamamen kurtulacağımı ve artık böyle sıkıntılar yaşamayacağımı anlattılar. Onların desteği ve motivasyonuyla sonunda ameliyat olmaya karar verdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, iyi ki bu kararı vermişim diyorum. Çünkü şu an, ilk yaşadığım dönemlere göre çok daha iyiyim. O zamanlar kendimi son derece yorgun, bitkin ve hiçbir şey yapmak istemeyecek kadar halsiz hissediyordum. Şimdi ise belki de o günlere göre yüz kat daha iyiyim” diye konuştu.

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"KİMSE SAĞLIK SORUNLARINI İHMAL ETMESİN"

Sağlık sorunlarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Özellikle şunu söylemek istiyorum; benim yaptığım hatayı kimse yapmasın. Bir sağlık sorunu yaşandığında bunu yorgunluğa ya da strese bağlayıp geçiştirmesin. İnsanlar kendi kendilerine teşhis koymamalı. En kısa sürede bir hastaneye başvurmalı ve güvenilir doktorlara görünmeli. Çünkü bazen verilen yanlış kararlar çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ben aynı hatayı yaptım ama çok şükür geç oldu, kötü olmadı. Bugün hayattaysam bunda Zafer Hoca'nın ve emeği geçen tüm doktorlarımızın büyük payı var. Bu nedenle herkese tavsiyem, en küçük sağlık sorununda bile vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarıdır” dedi.

"HASTAMIZ BİZE AVM TANISIYLA YÖNLENDİRİLDİ"

Yıldırım’ın tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Zafer Toktaş ise "Beynindeki bazı bulgular; baygınlık, baş ağrısı, nöbet geçirme ve epilepsi benzeri şikayetlerle ortaya çıkabilen bir rahatsızlığı vardı. Ancak tanısı büyük ölçüde konulmuş ve gerekli görüntülemeleri yapılmış olduğu için hastamızı beyinde damar yumağı, yani arteriovenöz malformasyon (AVM) tanısıyla kabul ettik. Sinir sistemini besleyen damarlarımız vardır. Bunlar atardamarlar ve toplardamarlar olarak ikiye ayrılır. Bazı kişilerde, daha doğru ifadeyle bazı hastalarda, vücudun herhangi bir bölgesinde atardamar ile toplardamar birleşerek büyük bir kuş yuvasını andıran damar yumağı oluşturur. Bu yumağın temel problemi, yüksek basınçlı atardamar kanının burada hızlı bir türbülans oluşturarak dolaşmasıdır. Bu durum birçok soruna yol açabilir. Hem çevresindeki dokuları etkileyerek epilepsi, bayılma, görme bozuklukları ve hareket bozuklukları gibi şikayetlere neden olabilir hem de daha önemlisi, yüksek basınçlı kanın damar yapısını bozması sonucu ciddi beyin kanamalarına yol açabilir” diye konuştu.

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"BİRÇOK HASTA TANIYI BEYİN KANAMASINDAN SONRA ALIYOR"

AVM’nin belirti vermediği sürece tespit edilmesinin oldukça güç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Toktaş, “Ne yazık ki birçok hasta tanıyı ancak beyin kanaması geçirdikten sonra alıyor. Çünkü birçok ülkede beyin kanaması gelişmeden önce bu hastalığı ortaya çıkarabilecek rutin tarama programları bulunmuyor. Dolayısıyla hastalık belirti vermediği sürece tespit edilmesi oldukça güç oluyor. Bizim uyguladığımız tedavi iki büyük aşamadan oluştu. İlk aşamada girişimsel radyoloji ekibimiz büyük bir özveriyle çalıştı. Birkaç saat süren bir işlemle damarın ana besleyicilerini bizim için belirlediler. Bu işlem hem bir işaretleme hem de ana besleyici damarların doldurulması yöntemini içeriyordu. Bu sayede cerrahi sırasında navigasyon açısından önemli bir kolaylık sağlandı. Birkaç gün sonra gerçekleştirdiğimiz ameliyatta, beyin içerisinde yön bulmamızı sağlayan navigasyon teknolojisini daha etkin kullanabildik. Aynı zamanda mikrocerrahi sırasında damarlarla çalışırken oluşabilecek kanamaların çok daha kontrollü şekilde yönetilmesini sağladı” ifadelerini kullandı.

"TEDAVİYİ İKİ AŞAMALI OLARAK PLANLADIK"

Tedavi sürecinin iki temel aşamadan oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Toktaş, “İkinci aşamada ise navigasyon teknolojisini kullanarak mikrocerrahi operasyonunu başarıyla tamamladık. Bizim en çok gurur duyduğumuz noktalardan biri, hastamızda hiçbir fonksiyon kaybının gelişmemiş olmasıdır. Çünkü bu büyüklükteki damar yumağı ameliyatlarında en çok korkulan durum fonksiyon kayıplarıdır. Ancak tıp teknolojilerinin sunduğu imkânlar sayesinde hem hastamızın fonksiyonlarını hem de görme fonksiyonlarını korumayı başardık. Bu nedenle bizim için oldukça gurur verici bir sonuç ortaya çıktı ve hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz. Sağlık durumu neredeyse mükemmel denilebilecek kadar iyi. Bu süreç boyunca hiçbir sorun yaşamadık. Kendisi de son derece olumlu, pozitif ve iyileşmeye odaklı bir insan. Bu yaklaşım da, her hastada olduğu gibi, iyileşme sürecini hızlandıran önemli faktörlerden biri oldu” dedi.

"DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ İHMAL EDİLMEMELİ"

Vatandaşların yılda bir veya iki yılda bir düzenli hekim kontrolünden geçmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Zafer Toktaş ve Doç. Dr. Murat Atar, erken teşhisin hayat kurtardığını ifade etti.

Prof. Dr. Toktaş, “Burada unutulmaması gereken önemli bir nokta var. Bu tür işlemlerde yoğun teknoloji kullanımı artık bir zorunluluktur ve biz de bunu hastalarımızın güvenliği ve hızlı iyileşmesi için kullanıyoruz. Özellikle kendisini sağlıklı hisseden bireylere seslenmek istiyorum. Nasıl aracınızı düzenli olarak muayeneye götürüyorsanız, nasıl evinizdeki elektronik cihazların bakımını yaptırıyorsanız, lütfen sağlığınız için de kendinize zaman ayırın. Yılda bir ya da iki yılda bir düzenli hekim kontrollerinizi yaptırın. Bugün kullandığımız teknolojiler sayesinde, özellikle beyin cerrahisinde kullanılan ileri tıp teknolojileriyle, bu operasyonlar yalnızca bireysel başarılar olmaktan çıkıyor. Bu süreç tam anlamıyla bir ekip çalışmasıdır. Teknoloji ile deneyimli ekiplerin bir araya gelmesi sayesinde uluslararası alanda örnek olmaya devam ediyoruz. Ülkemizi bu alanda temsil etmekten gurur duyuyoruz. Yurt dışından gelen hastalara en ileri teknolojileri sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Elbette aynı imkanlar kendi vatandaşlarımız için de geçerlidir. Bu nedenle tekrar hatırlatmak istiyorum; sağlık hizmetleri açısından Türkiye oldukça iyi bir ülkedir” diye konuştu.