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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobille sulama kanalına uçtular! 2 kadının da kalbi durdu!

        Otomobille sulama kanalına uçtular! 2 kadının da kalbi durdu!

        Adana'da, sulama kanalına uçan otomobilde boğulma tehlikesi geçiren 2 kadının duran kalbi, ekiplerin yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 14:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2 kadının da kalbi durdu!

        Adana'da kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu.

        İKİ KADININ DA BİLİNCİ KAPANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

        SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ

        Sağlık ve itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla kadınların kalbi yeniden çalıştırılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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