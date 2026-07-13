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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kars-Bakü uçuşları 30 Temmuz'da başlıyor

        Kars-Bakü uçuşları 30 Temmuz'da başlıyor

        Azerbaycan Havayolları (Azal) pazartesi ve perşembe günleri Bakü ile Kars arasında karşılıklı uçak seferleri başlatacak. İlk uçak 30 Temmuz'da saat 13.30'da Kars'da inecek. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, özellikle Azerbaycan'da kış turizmi ile ilgilenen çok önemli bir kitle olduğunu vurgulayarak "Sarıkamış'taki oteller ile Kars'taki turizmciler ile görüşüyoruz. Hat oturana kadar Bakü'de çeşitli etkinlikler yapacağız" dedi. Buna karşın Karslı işadamlarının inşaat ve sanayi yatırımları yapması bekleniyor.

        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 16:56 Güncelleme:
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        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak

        Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, yaptıkları girişim sayesinde 30 Temmuz'da Azerbaycan Havayolları'nın (Azal) pazartesi ve perşembe günleri Bakü ile Kars arasında karşılıklı uçak seferlerini başlatacağını söyledi. 3 yıldır oda başkanı olduğu bilgisini veren Bozan, göreve geldikten sonra uçak seferlerinin başlatılması için girişimlerde bulunduğunu kaydederek "Bakü ile Kars arasındaki kültürel bağlardan dolayı bölge insanlarının Azerbaycan'a Azerbaycanlılar'ın bölgeye gelmesini istedim" şeklinde konuştu.

        Bozan, özellikle Azerbaycan'da kış turizmi ile ilgilenen çok önemli bir kitle olduğunu vurgulayarak "Sarıkamış'taki oteller ile Kars'taki turizmciler ile görüşüyoruz. Hat oturana kadar Bakü'de çeşitli etkinlikler yapacağız" dedi.

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        Ayrıca Karabağ ve Nahcivan'da önemli yatırım fırsatları olduğunu anlatan Bozan, Karslı işadamlarının bu bölgelerde sanayi yatırımı yapabileceğini keza bu anlarda görüşmeler yapan işadamlarının bulunduğu bilgisini verdi. Bozan, bu bölgelerde yapılan yatırımların vergi muafiyetinin yanı sıra tahsis ve SGK avantajı da bulunduğunu ayrıca Ziraat Bankası'nın işadamlarına Türkiye'deki kadar kredi limiti sağladığını da dile getirdi.

        TEMASLARDA ORTAYA ÇIKTI

        2 yıl önce ticaret ve sanayi odası üyeleriyle Bakü'ye ziyarette bulunup Azerbaycan'ın küçük ve orta ölçekli işletmelerinin bağlı olduğu KOBİA ile görüşmelerde bulunduklarını anlatan Bozan, bu toplantılarda Kars ile Bakü arasındaki ticareti geliştirmenin yollarını aradıklarını ifade ederek, karşılıklı uçuş fikrinin bu görüşmelerde ortaya çıktığını vurguladı. Bozan, bu süreçte Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev'in yanlarında olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Geçen yıl Haziran ayında bir ekonomi forumu düzenledik. Azarbaycanlı ve bölge işadamları bir araya geldi. Buna karşın Nahcivan'da da forum düzenlendi. Bakü ziyaretimiz sonrası insanlar daha sonra yeniden oraya gitmeye başladı. Aynı şekilde Azerbaycanlılar da buraya geliyor. Bu nedenle Azal'a yazılarımızı yazdık. Üç ay önce Azal isteğimize olumlu yaklaştığını bildirdi. 15 defa toplantılarla bir araya geldik. Sonunda hedefimize ulaştık. İlk uçuş 30 Temmuz günü Bakü'den Kars'a yapılacak."

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        İŞ DÜNYASI RAHAT EDECEK

        Bozan'ın verdiği bilgiye göre Bakü'dan kalkan uçak saat 13.30'da Kars'a inecek. 14.30'da da Kars'tan kalkıp Bakü'ye uçacak. Uçağın 106 kişilik olacağını ifade eden Bozan, "İlk olarak iki uçakla başlayacak ama Trabzon, Mersin ve Adana'da iki günle başlamıştı. Sonrasında uçuşların bu illerde olduğu gibi her gün olmasını bekliyoruz" dedi.

        Bölgede okuyan Azerbaycanlı ve Azerbaycan'da okuyan Türk öğrencilerin de bu uçuşları kullanacaklarını ve daha da önemlisi işadamlarının kolaylıkla Azerbaycan'a gidip geleceğini dile getiren Bozan, ayrıca bu uçuşlar ile bölgenin diğer Türk cumhuriyetlerine de açılacağını, işadamlarının önce Bakü sonra oradan Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a uçabileceğini söyledi.

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        #kars
        #Bakü
        #UÇAK SEFERLERİ
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