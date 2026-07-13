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        Lesley Ugochukwu Galatasaray için İstanbul'da!

        Son şampiyon Galatasaray, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu sağlık kontrollerinden geçirmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a getirdi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 20:32 Güncelleme:
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        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!

        Yaz transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray, 2026-2027 sezonunun ilk transferini gerçekleştirdi...

        UGOCHUKWU G.SARAY İÇİN İSTANBUL'DA

        Sarı-kırmızılı takım Burnley'de kariyerini sürdüren 22 yaşındaki Fransız orta saha Lesley Ugochukwu'yu sağlık kontrollerinden geçirmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a getirdi.

        "ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

        Havalimanında ilk açıklamalarını yapan genç isim, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir takıma geldim. Küçükken hep büyük kulüplerde oynamayı hedefledim ve arzuladım. Bugün de büyük bir kulüpteyim. Çok gururluyum. Victor Osimhen ile henüz konuşmadım ama onunla tanışmaktan memnun olacağım." dedi.

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        KİRALAMA + BONSERVİS = 28 MİLYON EURO

        G.Saray, İngiliz ekibine 2 milyon Euro kiralama ve 26 milyon Euro satın alma opsiyonu dahil toplam 28 milyon Euro ödeyecek.

        Burnley geçtiğimiz sezon Ugochukwu için Chelsea'ye 28.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

        10+4 KONTENJANINA UYUYOR

        2004 doğumlu futbolcu, +4 yabancı kuralına da uyum sağlıyor. Galatasaray genç ismi renklerine bağlayarak yabancı kuralında elini rahatlattı.

        Burnley geçen sezonu 22 puanla 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'den Championship'e düştü.

        Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 494 dakika sahada kaldı.

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