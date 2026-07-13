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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan "NATO zirvesi cumhurbaşkanlığı külliyesine ne gerek var diyenlere iktidarda gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net içinde göstermiştir." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:08 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        Ankara’nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara Zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur.

        Türkiye'de kendi devletleri hakkında olumlu tek bir kelime duymaya tahammül edemeyenler var. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin ev sahipliğine kara çalmak için hezeyan üretiyorlar. Bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe onlar adına üzülüyoruz. 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaranlara sadece gülüp geçiyoruz.

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        "ARTIK REDDİ MİRAS YAPAN BİR TÜRKİYE YOK"

        Hangi partiden görüşten olursak olalım hepimiz bu aziz milletin ferdiyiz. Türkiyenin başarısı 86 milyonun başarısıdır. Türkiyenin sıkıntısı hepimizin sıkıntısıdır. Mehter marşından rahatsız olanlar, ister kabul edin ister etmeyin artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla şerefle doludur.

        NATO zirvesi cumhurbaşkanlığı külliyesine ne gerek var diyenlere iktidarda gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net içinde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara Zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuş. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara Zirvesinde somutlaşması toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir.

        Trump'ın 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha karşılamadan ağırlama ve uğurlamaya kadar zirvenin her aşamasının devletimizin gücüne mütenasif şekilde icrasında emeği geçen tüm görevlilerimize tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

        Haftalardır büyük bir özveriyle çalışan tertip heyetimizi, polisi, jandarması, askeriyle tüm güvenlik kuvvetlerimizi, diplomatlarımızı, koruma personelimizi, sağlık görevlilerimizi, altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı veren mahalleli idareler çalışanlarımızı mihmandarından protokolüne, aşçısından garsonuna, pilotundan şoförüne, temizlik görevlisinden, teknik personeline, iletişimden özel sektör kuruluşlarımıza kadar isimlerini burada tek tek sayamayacağımız tüm kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

        NATO Ankara Zirvesinin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletim, değerli basın mensupları, üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın arttırılması için gerekli adımları atıyoruz.

        250 MİLYAR LİRALIK UYGUN KOŞULLU KREDİ PAKETİ

        İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını yüzde 12,5'a indirdik. Iracatçılara sunduğumuz kredilerinin hacmini günlük beş milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık üç bin beş yüz lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık.

        250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.

        Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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