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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Romelu Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!

        Romelu Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!

        Transferde nokta atışı hamleler yapan Beşiktaş'ın, santrfor bölgesi için Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku'yı istediği iddia edilmişti. Belçikalı yıldızın menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 22:34 Güncelleme:
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        Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, santrfor bölgesine de takviye yapmak istiyor.

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        Siyah-beyazlıların Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yla ilgilendiği iddiaları sonrası, Belçikalı yıldızın menajerinden açıklama geldi.

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        "BEŞİKTAŞ'LA HİÇBİR ZAMAN GÖRÜŞMEDİM"

        365scores'a konuşan deneyimli golcünün menajeri Federico Pastorello, "Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim." dedi.

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        "HABERLERİN TAMAMI ASILSIZ"

        Sözlerine devam eden Pastorello, "Beşiktaş yönetimiyle transfer görüşmesi yapıldığına veya temas kurulduğuna dair çıkan haberlerin tamamı asılsız. Bu yönde hiçbir temas gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

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        "BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMA DÜŞÜNCESİ YOK"

        Belçikalı santrforun siyah-beyazlılarla ilgili olumlu düşünmediğini ifade eden Pastorello, "Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir düşüncesi yok. Bu konuda söylenenlerin tamamı asılsız iddialardan ibaret." şeklinde konuştu.

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