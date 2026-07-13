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        Haberler Magazin Jülide Alasya: Aralarında husumet olmadı

        Jülide Alasya: Aralarında husumet olmadı

        'Akasya Durağı' dizisinin oyuncularından Balamir Emren, eski rol arkadaşları Melek Baykal ve Zeki Alasya'nın set döneminin sonlarına doğru konuşmadığını öne sürdü. Söz konusu iddialara Baykal ve Jülide Alasya'dan yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 22:09 Güncelleme:
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        2008-2012 yılları arasında yayınlanan 'Akasya Durağı' dizisinin oyuncuları arasında, set dönemine dair açıklamalarla başlayan bir tartışma yaşanıyor. Dizide 'Mert' karakterini canlandıran Balamir Emren, konuk olduğu programda o dönem yaşananlara ilişkin bazı iddialarda bulundu.

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        <strong>"ZEKİ AĞABEYLE KONUŞMUYORLARDI"</strong>

        "ZEKİ AĞABEYLE KONUŞMUYORLARDI"

        Emren; dizide 'Taksici Melahat' karakterine hayat veren Melek Baykal ve merhum sanatçı Zeki Alasya hakkında, "Melek ablayı görünce sabahları enerjim düşerdi. Hatırladığım kadarıyla Zeki ağabeyle de ilk sezonun sonunda konuşmuyorlardı" ifadelerini kullandı.

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        Bu sözlerin ardından, Melek Baykal ile son dönemlerde yaşadığı polemiklerle gündeme gelen dizinin 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan, sosyal medya üzerinden "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" paylaşımıyla Emren'e destek verdi.

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        8 Mayıs 2015'te 72 yaşında hayatını kaybeden Zeki Alasya'nın eşi Jülide Alasya, ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Jülide Alasya, merhum sanatçı ile Melek Baykal arasında herhangi bir husumet olmadığını vurguladı.

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        <strong>"ARALARINDA HİÇBİR ZAMAN HUSUMET OLMADI"</strong>

        "ARALARINDA HİÇBİR ZAMAN HUSUMET OLMADI"

        Jülide Alasya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Son günlerde Zeki Alasya'nın adı kullanılarak Melek Baykal hakkında ortaya atılan iddiaları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Zeki ile Melek'in arasında hiçbir zaman bir husumet olmadı. Aksine Melek, Zeki'nin yıllara dayanan kadim dostlarından biriydi. Bunu en iyi bilen kişilerden biri olarak, bugün ortaya atılan söylemlerin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını açıkça ifade etmek isterim. Yıllarca süren dostlukları birkaç sansasyonel cümleye indirgemek, hem hatıralarına hem de gerçeğe haksızlıktır.

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        Tüm bu yaşananların ardından sessizliğini bozan Melek Baykal, Balamir Emren’e yönelik sert bir açıklama yayımladı.

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        <strong>"İSTERDİM Kİ SENİNLE OTURUP SANATI KONUŞALIM"</strong>

        "İSTERDİM Kİ SENİNLE OTURUP SANATI KONUŞALIM"

        Baykal, paylaşımında şunları kaydetti: Beni sevmeyebilirsin, benimle çalışmaktan mutlu olmamış olabilirsin. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Ama aradan 15 yıl geçtikten sonra çıkıp 'Zeki'yle arası kötüydü' diyerek, birkaç gazete haberi uğruna gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunmaya gerçekten değer mi, bilmiyorum. İsterdim ki seninle oturup sanatı konuşalım; oynadığın tiyatro oyunlarını, yer aldığın sinema filmlerini ve televizyon dizilerini konuşalım. Birbirimizin sanatına katkı sunalım.

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        <strong>"BUNDAN SONRA ADIMI BİR DAHA AĞZINA ALMA"</strong>

        "BUNDAN SONRA ADIMI BİR DAHA AĞZINA ALMA"

        Ama bunun yerine beni hiç yapmadığım şeylerle itham etmen, hem beni hem de sevenlerimi derinden incitti. Lütfen bundan sonra adımı da, mesleki kariyerimi de bir daha ağzına alma. Benim amacım seni kırmak ya da incitmek değil; ancak söylediğin sözler ve gerçeği yansıtmayan beyanların beni derinden rahatsız etti ve üzdü. Keşke gündem yaratmaya değil, sanat üretmeye emek verseydin.

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        <strong>DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?</strong>

        DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

        Daha önce de dizinin yeniden çekileceği iddiaları gündeme gelmişti. Melek Baykal'ın "Akasya Durağı çok sevdiğim bir iş değildi, kısa çalıştım" sözlerine Ateş Fatih Uçan, "Çünkü hikâye sizi sevmedi" şeklinde karşılık vermişti.

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        Ayrıca Uçan, geçtiğimiz aylarda Melek Baykal'ın dizi setinde Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığını iddia etmişti. Melek Baykal ve Zeynep Dörtkardeşler bu iddiayı reddetmiş; Baykal, konuya ilişkin hukuki süreç başlattığını açıklamıştı.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram, AA

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        #Balamir Emren
        #melek baykal
        #zeki alasya
        #Jülide Alasya
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